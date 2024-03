Via libera dal Real: c’è il sì per il Milan

Un nuovo giocatore potrebbe fare le valigie e trasferirsi da Madrid a Milano: c’è il via libera da parte del Real. Il Milan è pronto ad accoglierlo ad una condizione

Dopo tre stagioni in rossonero, Brahim Diaz è tornata alla base, diventando un giocatore importante per il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

In pochi erano convinti del fatto che lo spagnolo sarebbe riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche con i blancos, ma i numeri sono decisamente dalla sua parte: al 4 marzo sono 31 le presenze, con poco più di 1300 minuti giocati. Un minutaggio non altissimo, ma i gol sono tanti e alcuni anche pesanti: così l’ex rossonero ha realizzato otto reti (spettacolare e preziosa quella contro il Lipsia) e fornito quattro assist ai compagni.

L’esperienza al Milan di Brahim Diaz è stata dunque importante e il Real Madrid sarebbe pronta a ripeterla, chiaramente, con un altro calciatore, che fin qui non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio. Stiamo chiaramente parlando di Arda Guler.

Il talento turco, che i blancos hanno acquistato per 20 milioni di euro, la scorsa estate, soffiandolo alla concorrenza di diverse squadre tra cui Milan e Barcellona, non è andato oltre i 92 minuti giocati. La concorrenza agguerrita e qualche problema fisico di troppo non gli hanno permesso di esprimersi al meglio: così il Real Madrid – come scrive Tuttosport – starebbe pensando di mandarlo a giocare in prestito e il Diavolo sarebbe una delle possibili opzioni.

Affare in salita

Non è certo un segreto che Guler sia sul taccuino di Geoffrey Moncada, ma il Milan sarebbe poco propenso a prendere nuovamente un calciatore, farlo crescere e maturare per poi rispedirlo a Madrid.

Se le condizioni non dovessero cambiare, dunque, è difficile immaginare il talentino turco a Milano, sponda rossonera.

Allo stesso tempo, immaginare un prezzo consono per Guler appare alquanto complicato. Il Real non potrebbe certo lasciarlo andare per meno di 20 milioni. L’affare per il classe 2005 non appare dunque destinato a decollare.

Il Milan e il Real Madrid saranno, comunque, chiamate a sedersi attorno ad un tavolo per discutere del futuro di Jimenez. Il terzino spagnolo è ancora di proprietà dei blancos, ma esiste la possibilità di riscattarlo, oltre che di esercitare il contro-riscatto da parte del Real.