Gioia per il baby Simic: prima convocazione in Nazionale

Bel momento per il giovanissimo difensore del Milan, che entrerà a far parte della nazionale scegliendo di fatto con quale giocare.

Nel Milan in netta emergenza difensiva di qualche mese fa, prima del rientro di Gabbia dal prestito al Villarreal, mister Stefano Pioli ha dovuto persino attingere alle risorse dalla Primavera.

Hanno debuttato in prima squadra dei terzini di talento, come Bartesaghi e Alex Jimenez, ma le migliori impressioni sono arrivate da un giovanissimo centrale che ha subito avuto un forte impatto con la Serie A. Parliamo di Jan-Carlo Simic, stopper classe 2005 di nazionalità tedesca ma con chiare origini serbe.

La sua prima presenza in A contro il Monza a dicembre è corrisposta con il suo primo gol in carriera, una deviazione da bomber sugli sviluppi di un calcio piazzato. Un esordio col botto, la stima di Pioli e dell’ambiente e il rifiuto alle proposte di prestito a gennaio. Oggi Simic può esultare anche per un altro traguardo: la prima chiamata in Nazionale.

La Serbia del c.t. Stojkovic ha scelto di inserire il nome di Simic tra i convocati per le sfide contro Russia e Cipro a fine marzo. Simic pare così aver deciso quale nazionale scegliere per il proprio futuro, tra quella balcanica e la Germania, con cui aveva militato nelle selezioni giovanili. Se dovesse debuttare nelle prossime amichevoli, Simic sarebbe ufficialmente un calciatore serbo a tutti gli effetti e non potrebbe rispondere alla chiamata della nazionale tedesca.