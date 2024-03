Il Milan fissa il prezzo: via per oltre 100 milioni, ora le firme sui rinnovi

I due giocatori sono finiti al centro dei rumors del calciomercato nonostante dichiarazioni chiare che dovrebbero spazzare via ogni dubbio

Le dichiarazioni perentorie e forti di Rafa Leao hanno calmato un po’ le acque e i rumors nei suoi confronti in merito ad un possibile addio in estate sembrano essersi spenti.

Le attenzioni dei giornali così si sono spostate su Theo Hernandez e Mike Maignan. Ieri entrambi i calciatori sono stati premiati a Milanello da Giorgio Furlani per dei traguardi importanti. il primo per aver raggiunto le 200 presenze in rossonero, il secondo per le 100. Sia il terzino che il portiere si sono così esibiti in dichiarazione che fanno ben sperare guardando al futuro.

L’ex Lille ha dichiarato: “Voglio scrivere la storia, fare ancora più partite e vincere più trofei. Perché la storia dice che dobbiamo avere più trofei”. Hernandez, invece, ha dichiarato un po’ quello che aveva già scritto sui social: “Sono molto felice di fare 200 partite in questo grande club e spero di farne ancora di più e forza Milan”.

I due francesi, dunque, si augurano di proseguire la loro avventura al Milan. Il Diavolo da parte sua spera di riuscire a blindare i sue due campionati. Per Theo si stanno intensificando le voci che lo vorrebbero nel mirino del Bayern Monaco, che si augurerebbe di acquistarlo per 60-70 milioni di euro. Un prezzo decisamente basso, ben lontano da quello che il Milan potrebbe accettare. Per meno di 100 milioni, infatti, il Diavolo non si siederà a trattare con i tedeschi. Discorso identico per Maignan, che piace sempre ai bavaresi oltre che a diversi club inglesi

Il Milan non molla

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto ad avviare le trattative per il rinnovo del contratto di Theo, in scadenza nel 2026, con un adeguamento dell’attuale stipendio.

Lo stesso sta facendo con Mike Maignan, nonostante si stia riscontrando qualche difficoltà .

La storia di Rafa Leao, dato per partente da molti, ci insegna però, che il Milan ha dimostrato di non essere più quello che ha perso Kessie o Donnarumma, ma di aver voglia e possibilità di blindare i propri campioni. Theo Hernandez e Mike Maignan sono un patrimonio del Diavolo e non si ha alcuna intenzione di disperderlo. Il Milan ha un bilancio sano e nessuna esigenza di vendere, anche se Sandro Tonali ci insegna che nessuno è davvero incedibile difronte all’offerta giusta.