Milan, 60 milioni per il bomber: è corsa a quattro

Fissato il prezzo per portarsi a casa il centravanti che tanto serve al Milan. I rossoneri, però, non sono gli unici sulle sue tracce: il punto della situazione

Il 2024 non può non essere l’anno del bomber. Il Milan in estate è pronto a regalarsi il centravanti che tanto serve per guardare al futuro con ottimismo.

Il Diavolo ha bisogno di un centravanti capace di garantire gol per il presente e per il futuro e il nome balzato in pole ormai da qualche settimane è quello di Joshua Zirkzee. L’olandese con il suo Bologna stanno continuando a stupire tutti: domenica è arrivato il successo prezioso a Bergamo contro l’Atalanta. Ora la qualificazione in Champions League è davvero un sogno realizzabile.

I rossoblu ringraziano certamente il lavoro in panchina di Thiago Motta, anche per l’esplosione del classe 2001 di Schiedam. L’ex Parma e Bayern Monaco sta incidendo in maniera significativa in questa stagione: i gol segnati sono undici dopo il rigore contro i nerazzurri. Gli assist per i compagni, invece, due.

Bologna e la sua squadra, dunque, sognano ad occhi aperti la qualificazione alla competizione più prestigioso e allo stesso tempo sono consapevoli del fatto che il loro centravanti è pronto a spiccare il volo.

Serviranno, però, parecchi soldi per l’addio di Zirkzee. Il Bayern Monaco, come è noto, può attivare la clausola di ricompra per una quarantina di milioni, ma il Bologna si augura di poter incassare di più dalla cessione del proprio giocatore. Tuttosport di oggi parla proprio del centravanti olandese, scrivendo che i rossoblu valutano il bomber una sessantina di milioni.

Poker per Zirkzee

Viene confermato il forte interesse del Milan, ma il Diavolo non è l’unica squadra sulle sue tracce. In Italia ci sta pensando seriamente anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che in estate potrebbe dover fare i conti con l’addio di Victor Osimhen, annunciato praticamente da tutti.

Con più di 100 milioni tra le mani, gli azzurri diventerebbero una rivale importante per il Diavolo.

Attenzione, però, come più volte detto, alla concorrenza inglese: il solito Manchester United è pronto all’ennesima rivoluzione e Zirkzee è uno da cui poter ripartire. Occhio, infine, all’Arsenal, che ha bisogno di un centravanti per puntare in alto.