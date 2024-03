Milan, annuncio a sorpresa del ds: “Forse lo convinceremo a restare”

Il dirigente di un club estero commenta la situazione di un giocatore che per diverso tempo è stato accostato al Milan, che sembrava determinato a comprarlo a gennaio.

Non è un segreto che la società rossonera abbia pensato all’ingaggio di un nuovo centravanti per la sessione invernale del calciomercato. Prima che Luka Jovic si sbloccasse e iniziasse a dimostrare di poter dare un buon contributo alla squadra, ci sono state alcune riflessioni.

Solamente a dicembre l’ex di Real Madrid e Fiorentina ha cominciato a segnare, dopo mesi nei quali non erano state poche le critiche nei suoi confronti e di chi lo aveva portato a Milanello. È servito più tempo del previsto, poi i gol sono arrivati: in totale sono 8 finora (22 le presenze totali). Il suo contratto scade a giugno 2024 e il Milan dovrà decidere se esercitare l’opzione che gli consente di rinnovarlo.

Milan, svolta nel futuro di un ex obiettivo?

Prima che Jovic convincesse la dirigenza a non prendere un nuovo attaccante, era Serhou Guirassy uno dei nomi che venivano maggiormente associati al Diavolo. C’era una clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro particolarmente invitante nel suo contratto, quindi è stata considerata la possibilità di sfruttarla per portarlo in Italia.

Il franco-guineano classe 1996 è arrivato a quota 22 gol e 2 assist nelle 20 presenze stagionali tra Bundesliga e Coppa di Germania. Nonostante le richieste provenienti dal Milan e da alcune squadre della Premier League, non ha mai chiesto la cessione allo Stoccarda. Anzi, non era affatto convinto di cambiare colori a metà stagione e la sua preferenza era proprio per rimanere nell’attuale squadra, che anche grazie a lui è terza in classifica e spera di qualificarsi alla prossima Champions League.

Lo Stoccarda sa che rischia di perderlo nel prossimo calciomercato estivo, ma al tempo stesso pensa di avere le carte per poter evitare il trasferimento. Ne ha parlato il direttore sportivo Fabian Wolhlgemuth: “Nelle ultime due sessioni di mercato la prospettiva di partenza è sempre stata ribaltata, dato che alla fine è rimasto. Forse troveremo altri punti di connessione o i mezzi per convincerlo a restare. Il nostro tavolo è aperto e la classifica è un elemento che può portare i giocatori a decidere a nostro favore oppure contro di noi. Lui si sente a suo agio qui“.

Il club tedesco non si arrende, auspica di riuscire a convincere Guirassy a non andarsene. Il Milan sembra defilato in questo momento, mentre rimane concreto l’interesse di squadre inglesi. Attenzione pure al Bayern Monaco.