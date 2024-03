Milan, cala il prezzo dell’attaccante: Moncada all’assalto?

Novità su uno dei centravanti nella lista per il calciomercato estivo: ecco quanto dovrebbe investire il club rossonero per ingaggiarlo.

Un attaccante per il Milan: la priorità per la prossima stagione è stata definita, anche perché i rossoneri hanno in Giroud una sorta di spada di Damocle che pende sulla loro testa. il bomber francese solo tra qualche settimana deciderà il suo futuro che potrebbe essere anche lontano da Milano e dall’Europa.

Lo ingolosisce un’esperienza negli Stati Uniti, in Mls, un campionato decisamente meno allenante della Serie A e con meno pressioni. Fatto sta che se anche dovesse rimanere, il Milan ugualmente andrebbe a cercare un centravanti di livello, considerate le 38 primavere del settembre prossimo.

Tanti i nomi vagliati da Furlani e Moncada, con un diktat ben preciso: forti e talentuosi ma anche giovani e dal costo non eccessivo. Nella maxi lista rientra anche l’olandese del Bologna Joshua Zirkzee ma sembra proprio che vi sia un altro candidato importante: si tratta di Jonathan David, attaccante canadese del Lille che è seguito anche da altri club europei.

Milan, il piano per Jonathan David: ecco quanto costa

Jonathan David, classe 2000, è una punta agile e veloce ma ben strutturata fisicamente con i suoi 180 centimetri. Può agire anche da seconda punta ma è come centravanti che dà il meglio di sé. In Ligue 1 ha segnato un buon numero di gol e al Lille ha raccolto bene la pesante eredità di Osimhen, che nel 2020 ha lasciato i francesi per il Napoli.

Nella stagione in corso, sono 24 le presenze nel massimo torneo transalpino con 12 gol, per una media di una rete ogni 148′ giocati. Numeri di assoluto rilievo che hanno attirato anche le attenzioni delle alter big europee, ad iniziare dal Napoli che in estate con ogni probabilità dirà addio a Victor Osimhen.

La situazione contrattuale di David è peraltro molto interessante. La scadenza dell’accordo tra il bomber ed il Lille terminerà nel giugno del 2025 e, quindi, in estate il club transalpino avrà l’ultima occasione per monetizzare in maniera ingente dalla sua partenza.

Ecco perché, come spiega Fichajes.net, se al momento la sua valutazione è di circa 60 milioni, in estate ne potrebbero bastare 40 per convincere il Lille a privarsi del suo bomber. Il Milan guarda con grande attenzione la situazione pronto a piombare sul ragazzo per anticipare la concorrenza e portare a casa un centravanti dal futuro assicurato.