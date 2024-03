Milan, il dopo-Maignan arriva dalla Premier: via libera alla cessione

Il Milan avrebbe individuato un’alternativa ideale a Mike Maignan, sia per condizioni di trasferimento che per qualità tra i pali.

Non è affatto un mistero che il Milan abbia ricevuto già sondaggi e manifestazioni di interesse per uno dei suoi titolarissimi attuali. Ovvero Mike Maignan, portiere considerato uno dei migliori nel suo ruolo in Europa, viste le qualità di leadership tra i pali e le movenze da felino che lo hanno reso celebre.

Nonostante un contratto ancora piuttosto lungo, fino al 30 giugno 2026, Maignan sta puntando ad ottenere un rinnovo a lungo termine e soprattutto un aumento di stipendio rispetto ai 2,8 milioni netti che percepisce attualmente. Se non dovesse arrivare un accordo in tempi brevi, il francese potrebbe guardarsi realmente attorno.

Il Milan ha due regole non scritte che intende seguire: nessun compromesso troppo oneroso con agenti e calciatori sui contratti e soprattutto non esclude almeno una cessione di lusso di un big nella sessione estiva, come accaduto con Tonali lo scorso anno. Maignan a questo punto potrebbe essere il sacrificato, visto che il Bayern Monaco insiste e lo considera l’ideale dopo-Neuer.

La big di Premier lo scarica, il Milan ci pensa per la porta

Se realmente Maignan dovesse essere in partenza, soluzione che ad oggi non viene ancora presa in considerazione concretamente dal Milan, il club dovrà reperire un’alternativa importante e subito pronta. L’ultimo profilo accostato al Milan potrebbe essere una pista perfetta, sia per caratteristiche che per condizioni di trasferimento.

Secondo il cronista esperto di mercato Ekrem Konur, il Milan starebbe valutando l’opzione Aaron Ramsdale. Portiere inglese, classe ’98 (tre anni più giovane di Maignan) che milita nell’Arsenal. O meglio fa panchina nella formazione londinese, visto che dopo l’ottima stagione da titolare dello scorso anno ha perso il posto per l’arrivo di David Raya per rimpiazzarlo.

Ramsdale non è contento di fare panchina, visto che finora ha giocato solo 10 partite ufficiali tra campionato e coppe. L’idea di lasciare l’Arsenal lo stuzzica, soprattutto se a chiamarlo fosse una squadra importante come il Milan. Il suo cartellino è valutato tra i 25 ed i 30 milioni di euro, ma non è da escludere che, vista la situazione da riserva, Ramsdale possa inizialmente trasferirsi in prestito con diritto di riscatto.

Cresciuto ed esploso nello Sheffield United, passato anche da club come Bournemouth e Wimbledon, Ramsdale sembrava un punto fermo dell’Arsenal di mister Arteta. Il quale però gli ha preferito lo spagnolo Raya ingaggiato in estate dal Brentford. Il Milan potrebbe essere la sua prima opportunità al di fuori della Premier League.