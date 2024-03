Milan, il giornalista conferma: “Ibrahimovic vuole Conte, ma…”

Il club rossonero deve decidere a quale allenatore affidarsi nella prossima stagione: il nome di Conte continua a circolare, anche se l’affare non è semplice.

La conferma di Stefano Pioli è tutt’altro che sicura. Le ultime dichiarazioni di insoddisfazione di Gerry Cardinale hanno fatto calare drasticamente le chance che il tecnico emiliano possa rimanere, anche se una scelta definitiva non è stata presa.

Pioli cercherà di consolidare la posizione Champions nella classifica della Serie A e di andare avanti più possibile in Europa League. Negli Ottavi della competizione europea l’avversario è lo Slavia Praga, sicuramente alla portata, ma da non sottovalutare. Queste sono le carte dell’attuale allenatore per provare a restare al suo posto, forte anche di un contratto che scade a giugno 2025.

Chi allenerà il Milan? Zlatan ha fatto una scelta

Le recenti affermazioni di Cardinale hanno riguardato anche Zlatan Ibrahimovic, con lui presente a Londra a un evento del Financial Times. Ha fatto un’investitura vera e propria. Lo svedese non è un semplice consulente, è una figura che ha l’autorità per essere la voce del patron sia con i giocatori sia con lo staff. Un perfetto tramite tra il Milan e la proprietà.

Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia ha dato la sua interpretazione delle parole del fondatore di RedBird Capital Partners: “Ibra è il nuovo Maldini, però lui come persona mi piace. Non è un uomo immagine, ma rappresenta la proprietà e avrà potere decisionale sulla scelta del nuovo mister”. Inoltre, ha aggiunto quella che è una notizia in suo possesso: “Ibra vuole Conte, ma deve costruirne le condizioni tecniche ed economiche“.

Anche se Zlatan aveva fatto trapelare una smentita su presunti contatti con Antonio Conte, sembra che il nome dell’allenatore pugliese sia davvero tra quelli nella lista dei suoi candidati. Chiaramente, ci dovrà anche essere un confronto con il direttore tecnico Geoffrey Moncada e l’amministratore delegato Giorgio Furlani sulla scelta finale, che certamente non saranno esclusi dal processo decisionale. Ibra non è solo un consigliere, questo è chiaro, però non varrà solo la sua volontà.

Quello di Conte è un profilo gradito a numerosi tifosi, che vedono in lui un tecnico capace di portare nel gruppo quella mentalità vincente che oggi manca. Ovviamente, il Milan ha anche altri nomi sotto osservazione e dovrà essere bravo a fare la scelta corretta al fine di valorizzare i giocatori e vincere. La sensazione è che il ciclo con Pioli stia andando verso la conclusione, la sua conferma sarebbe davvero una sorpresa.