Milan, le scelte per lo Slavia: un solo vero dubbio per Pioli

Il Milan è pronto a giocare l’andata degli Ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga a San Siro giovedì sera: le scelte di Stefano Pioli

La vittoria contro la Lazio permette al Milan di potersi concentrare sull’Europa League senza particolari distrazioni. Giovedì così, contro lo Slavia Praga, per l’andata degli Ottavi di finale, Stefano Pioli è pronto ad affidarsi alla sua migliore formazione.

L’infermeria, poi, si è finalmente svuotata, con i solo Tommaso Pobega, che ne avrà ancora per un po’. Venerdì è tornato anche Fikayo Tomori, in campo per una decina di minuti. L’inglese, però, dovrà aspettare per essere schierato dal primo minuto. Al centro c’è un Matteo Gabbia che sta benissimo e che non ha alcuna intenzione di abdicare. L’italiano è oggi il titolarissimo di Stefano Pioli e contro lo Slavia Praga ci sarà ancora lui. Al suo fianco il favorito è sicuramente Malick Thiaw, con Simon Kjaer destinato a sedersi in panchina. La linea a quattro di difesa sarà così completata da Davide Calabria, in vantaggio su Alessandro Florenzi, e chiaramente Theo Hernandez. In porta Mike Maignan.

Dubbio a centrocampo: la scelta di Stefano Pioli

Stando alle ultime notizie, Stefano Pioli anche contro lo Slavia Praga dovrebbe continuare a puntare su Yacine Adli e Ismael Bennacer in mediana, insieme a Ruben Loftus-Cheek

Tiijani Reijnders, messo un po’ da parte in queste ultime partite, è però entrato bene contro la Lazio e spera di strappare una maglia da titolare. Ha ancora un paio di allenamenti per convincere Stefano Pioli a puntare su di lui. Anche i tifosi rossoneri si augura di vederlo dal primo minuto e una sua ulteriore assenza farebbe parecchio discutere.

In avanti Pioli può contare su tutti, così contro i cechi sono pronti a scendere in campo ancora i migliori con Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafa Leao. Il turno in avanti è, infatti, più probabile vederlo contro l’Empoli, quando il portoghese sarà costretto a riposare per via della squalifica. Possibile occasione, poi, anche per uno tra Samuel Chukwueze e Luka Jovic, ma è presto pensare alla partita di domenica pomeriggio contro l’Empoli. I rossoneri sono concentrati sullo Slavia, un match da giocare al 100%, provando magari a chiudere subito la pratica, per non avere brutte sorprese al ritorno.