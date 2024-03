Milan, passi avanti per il colpo dal Real Madrid. Lo sponsorizza… Montella!

Anche Vincenzo Montella fa il tifo per questo colpaccio di prospettiva da parte del Milan, che in estate potrebbe accelerare il passo.

Nelle ultime settimane sta venendo fuori una nuova indiscrezione di mercato, che intrigherebbe non poco il Milan in vista della prossima stagione. Vale a dire il possibile arrivo di uno dei talenti offensivi di cui si parla meglio in Europa.

Un colpo che arriverebbe addirittura dal Real Madrid, squadra in cui milita attualmente questo giovanissimo. Parliamo del talento turco Arda Guler, che già la scorsa estate era stato sondato dal Milan come possibile innesto di prospettiva. Ma alla fine è stato abile e rapido il Real a pagare la clausola per strapparlo dal Fenerbahce.

Il problema è che Guler, classe 2005 e tanto talento ancora da mettere in mostra, non sta trovando spazio a Madrid. Tra infortuni e folta concorrenza questo giovane fuoriclasse turco non è riuscito ad esprimersi, nonostante le belle parole di Carlo Ancelotti nei suoi confronti.

Inoltre va ricordato che il Real in vista della prossima stagione porterà in rosa il talento brasiliano Endrick e il colpaccio Mbappé, a costo zero dal PSG. Dunque lo spazio in attacco per Arda Guler rischia di ridursi ulteriormente: da qui la possibile decisione di metterlo sul mercato.

Milan-Arda Guler si può, ma a determinate condizioni

Come ricorda oggi Tuttosport, al Milan sarebbe già stata proposta la prospettiva di ingaggiare in prestito Arda Guler dalla prossima stagione. Un’operazione in stile Brahim Diaz, che è rimasto a titolo temporaneo con i rossoneri per tre stagioni, così da maturare e crescere per poi rientrare al Bernabeu pronto per la nuova sfida.

Tutto sembra apparecchiato per questo innesto che non dispiacerebbe affatto al club rossonero. Così come a Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan ed oggi c.t. della Nazionale turca, che sponsorizza il nome di Guler e soprattutto spera di vederlo giocare con continuità in una squadra importante.

Il Milan però sembra intenzionato ad affondare il colpo solo a determinate condizioni. Ovvero di ottenere maggiori benefici e migliori presupposti rispetto all’affare Brahim Diaz. Dunque non più prestiti secchi senza prospettive di acquisto a titolo definitivo, bensì una formula diversa che possa quanto meno premiare il ruolo del Milan nella crescita del giocatore.

Arda Guler, cresciuto nel Fenerbahce, è un fantasista abile a giocare sia da esterno destro (per scatenare meglio il piede mancino), sia da trequartista puro o al limite da mezza punta. Un tipo di calciatore che manca nel Milan di oggi e che potrebbe donare dinamismo e imprevedibilità alla manovra offensiva.