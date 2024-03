Milan, senti Rummenigge (Bayern Monaco): “Clausola Zirkzee? Non so se…”

Le ultime news sul futuro di Joshua Zirkzee, il grande talento offensivo del Bologna che è finito nel mirino del Milan e non solo.

Senza dubbio la squadra rivelazione del campionato di Serie A è il Bologna, che sta consolidando il quarto posto in classifica grazie a prestazioni memorabili e risultati a dir poco sorprendenti. Come l’ultimo colpaccio sul campo dell’Atalanta che ha garantito un +4 sulle inseguitrici in zona Champions.

La stella di questo Bologna, composto da calciatori quasi tutti giovanissimi e di talento assoluto, è Joshua Zirkzee. Un attaccante completo, moderno, dotato di piedi buoni e fantasia da vendere. Non un bomber vecchia scuola, bensì un centravanti di manovra, che sa giostrare su tutto il fronte e regalare perle anche lontano dalla porta avversaria.

Non a caso Zirkzee è finito nel mirino di mezza Europa. Persino il Milan di mister Pioli lo sta tenendo d’occhio, come possibile nuovo innesto per la prossima stagione. Contatti tra l’altro già avviati per sondare il terreno tra i dirigenti rossoneri e l’entourage del calciatore olandese. Ma le ultime rivelazioni sul futuro di Zirkzee potrebbero tagliare le gambe alle pretendenti.

Zirkzee, rispunta l’ipotesi ritorno al Bayern: la conferma

Nel contratto di Zirkzee con il Bologna è presente una clausola in favore del Bayern Monaco, ovvero il club in cui è cresciuto ed esploso e che lo ha ceduto ai rossoblu. Ovvero un diritto di ‘recompra’ per 40 milioni di euro, che garantirebbe un’ottima plusvalenza ai felsinei ma anche la possibilità per il Bayern di riprendersi un gioiello cresciuto esponenzialmente.

A parlare di questa possibilità è stato Karl-Heinz Rummenigge, celebre ex fuoriclasse tedesco e dirigente Bayern. Interpellato dalla Gazzetta dello Sport, non ha potuto evitare il discorso Zirkzee: “Da noi ha sempre giocato bene e segnato gol pesanti, purtroppo davanti aveva un certo Lewandowski… Abbiamo appena preso un Max Eberl come nuovo direttore. Deve dimostrare di avere le grandi qualità che io credo abbia e non voglio condizionarlo. Non so se la clausola sarà attivata oppure no, ma ci penseremo e farà parte del mercato che si farà in estate”.

Dunque Rummennigge non esclude che il Bayern Monaco possa ripensare a Zirkzee e sfruttare la suddetta clausola a proprio favore, anche se le decisioni di mercato saranno prese da Eberl in qualità di direttore dell’area tecnica. Di certo se i bavaresi decidessero di sfruttare la recompra, per il Milan e per le altre concorrenti ci sarebbe ben poco da fare e la pista Zirkzee risulterebbe subito impossibile.