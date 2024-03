Milan, torna il progetto Junior Camp in Nord America: tutte le tappe estive

Il comunicato ufficiale del Milan sui Junior Camp americani, le tappe in giro per le città del continente oltre oceano del 2024.

Altra iniziativa per il Milan targato RedBird per far crescere l’immagine ed il brand rossonero in giro per il mondo. In particolare in Nord America, nel continente tanto caro al patron rossonero Gerry Cardinale.

Poco fa il Milan, sul suo sito web istituzionale, ha ufficializzato la nuova edizione estiva dei Junior Camp. Ovvero degli eventi e degli stage calcistici dedicati ai più piccoli calciatori in erba, che si svolgeranno in diverse città degli Stati Uniti e del Messico.

Ecco il comunicato Milan riguardo ai Junior Campo 2024 che scatteranno nel periodo estivo:

“AC Milan è lieto di annunciare il ritorno del progetto Milan Junior Camp in Nordamerica, offrendo alle giovani generazioni di 23 città tra Stati Uniti e Canada un’estate ricca di iniziative e nuove esperienze, e al Club l’opportunità di continuare la propria crescita globale e il rafforzamento del proprio legame con un mercato strategico. A partire dal mese di giugno fino ad agosto, infatti, avrà il via la nuova stagione dei Milan Junior Camp, che attraverserà gran parte di Stati Uniti e Canada e si espanderà rispetto al passato, toccando un totale di 23 città. California, Florida, Maryland, Massachusetts, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania e Texas saranno gli stati che ospiteranno i Camp nel territorio statunitense. A questi si aggiunge la Virginia, dove il progetto sarà portato avanti dall’AC Milan Academy Virginia, ufficialmente lanciata alla fine dello scorso anno. Parallelamente, i Milan Junior Camp varcheranno il confine, sbarcando in due province canadesi di Ontario e Quebec, regioni dove faranno ritorno per il secondo anno consecutivo.

I Milan Junior Camp sono un’incredibile opportunità per ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni che vogliono avvicinarsi al calcio, e rappresentano un progetto coinvolgente ed educativo volto a consolidare e potenziare le abilità motorie, tecniche, tattiche e

psicologiche degli aspiranti calciatori attraverso attività ludiche mirate ad una crescita sia atletica che personale”.

