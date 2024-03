Milan, una big d’Europa ci prova: pronti 70 milioni

Alcuni dei top player della squadra di Pioli hanno un futuro incerto in maglia rossonera: una squadra europea sta pensando di fare un grande investimento.

Manca ancora un po’ di tempo alla prossima sessione estiva del calciomercato, ma ci sono tifosi del Milan un po’ preoccupati per alcune possibili cessioni. La vendita di Sandro Tonali nel 2023 insegna che nessuno è incedibile, se ovviamente arrivano delle offerte particolarmente ricche.

Nell’organico rossonero ci sono due principali indiziati per una eventuale partenza: Mike Maignan e Theo Hernandez. Entrambi hanno un contratto che scade a giugno 2026, pertanto senza rinnovo è ipotizzabile che il club decisa di vendere entro la fine della prossima estate. Portarli troppo vicino alla scadenza contrattuale significherebbe rischiare di cederli a un prezzo inferiore a quello attuale. Senza dimenticare lo scenario peggiore: l’addio a parametro zero. Quest’ultimo appare poco probabile comunque.

Dal Milan alla Bundesliga: super proposta in arrivo?

Maignan ed Hernandez sono stati appena premiati per aver raggiunto rispettivamente 100 e 200 presenze in rossonero. Entrambi si sono detti felici dei traguardi raggiunti e hanno aggiunto di voler giocare ancora tante partite con il Milan. Nello specifico, Mike ha dichiarato di voler fare la storia vincendo trofei. Non esattamente delle parole che possano far pensare a un addio. Ma senza rinnovo…

Dalla Germania confermano l’interesse del Bayern Monaco per Theo, considerato un ideale sostituto di Alphonso Davies (andrà al Real Madrid). Il giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland scrive che il club bavarese ha già chiesto informazioni sul terzino francese e che si aspetta di spendere 60-70 milioni di euro totali.

In realtà, il Milan fa una valutazione più alta della sua stella e pertanto il budget ipotizzato dal Bayern Monaco non basterebbe per finalizzare l’operazione. In attesa di capire se vi sia la possibilità di raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto e quali proposte arriveranno, Hernandez darà il massimo sia per raggiungere gli obiettivi stagionali con la squadra di Stefano Pioli sia in vista dell’Europeo, che spera di vincere con la maglia della Francia.