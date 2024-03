“Non vuole la Juve”: c’è il via libera per il Milan

Annuncio cruciale da parte del direttore sportivo. A suo dire l’allenatore non vuole la Juventus. Una probabilità che favorisce chiaramente il Milan.

Al momento, pare ci siano pochi dubbi sul fatto che Stefano Pioli saluterà la panchina del Milan a fine stagione. Anche le parole di Gerry Cardinale, in una recente intervista, hanno fatto presagire l’esonero dell’allenatore emiliano a giugno. Il patron del Milan ha parlato di cambiamenti in vista, e anche assicurati. Se si riferisse a Pioli non lo possiamo sapere con certezza, ma la situazione attuale e quella in generale della stagione in corso non lascia altri margini di lettura.

Anche perché, le voci dell’addio del tecnico emiliano in estate si rincorrono ormai da tempo. Il Milan non sta facendo male quest’anno, ma non bene quanto ci si aspettava. È stato fatto gran mercato, e si pensava che si potesse lottare per lo Scudetto, come anche restare in Champions League. Così non è andata, e chiaramente i bilanci con cambiamenti saranno obbligati a fine stagione.

Si vocifera che il Milan sia già alla ricerca del nuovo profilo per la panchina. La lista dei papabili è lunga, con tantissimi nomi accostati al Diavolo di recente. I più caldi sono stati e sono tutt’ora quelli degli italiani Antonio Conte e Thiago Motta. Seppur quello del salentino si sia raffreddato nel recente periodo. Il Milan pare voglia puntare forte su Motta, un tecnico che convince sotto ogni aspetto e che quest’anno sta facendo l’impresa alla guida del Bologna.

Ma, l’italo-brasiliano è davvero ambito in Italia e in Europa.

Motta al Milan, concorrenza da battere

Si, Thiago Motta è nel mirino di diversi club, alcuni davvero grandi e importanti. Si parla soprattutto, in ambito estero, di Paris Saint Germain ma anche Chelsea in Premier League. In Italia, al momento, sembra che a contenderselo per l’estate ci siano Milan e Juventus. Il futuro di Max Allegri è ancora incerto, e Giuntoli starebbe pensando proprio a Thiago Motta come sostituto ideale per creare un nuovo corso alla Juventus.

Della possibilità che l’allenatore italo-brasiliano finisca sulla panchina bianconera ne ha parlato Fabio Cordella ai microfoni di Tv Play. Il Direttore Sportivo, e uomo d’affari italiano, non ha però dubbi che Thiago Motta non voglia la Juventus come prossima panchina. Una affermazione, se vera, che chiaramente favorisce il Milan. Si è espresso così Cordella in merito:

“Thiago Motta potrebbe essere un ottimo profilo per la Juve, ma io non credo che lui voglia andare alla Juve, magari ci pensa ma non penso voglia andare lì”.