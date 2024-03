Tomori fa felici i tifosi del Milan: ecco il messaggio sul futuro (VIDEO)

Fik ha dimostrato di poterle anche decidere le partite grazie ai suoi gol. Si è così espresso in merito : “Ho lavorato per essere più incisivo dentro l’area di gioco quando attacchiamo, ma anche più attivo quando difendiamo cercando di limitare gli avversari. Ogni volta che segni, provi una sensazione fantastica. Ho siglato tre reti stagionali e sono innamorato di questi gol perché sono da attaccante, con la sfera che ti cerca poiché sei nel posto giusto. Sono felice anche perché come squadra volevamo segnare di più sui calci piazzati ed i tre che ho realizzato lo sono. Voglio segnare più gol possibili, ma il mio primo compito è difendere la porta”.

Focus importantissimo di Tomori sul futuro. Ecco cosa vuole il difensore inglese : “Voglio vincere tanti trofei giocando per il Milan. Conosciamo la storia di questo club ed abbiamo scritto una prima pagina con lo Scudetto ed ora abbiamo una squadra capace di vincere ancora. Devo migliorare, non solo per me stesso ma anche per tutta la squadra” .

Gameplay, Ep.2: The Total Defender 🛡️

The star of the second episode, @fikayotomori_, analyzes his characteristics and best moments in Rossonero 🔍

Watch the full video on our YouTube channel 📹

