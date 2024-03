Jovic al Milan, un solo modo per restare: fissato l’incontro con l’agente

Il futuro di Luka Jovic è tutt’altro che deciso. All’attaccante rimane poco tempo per conquistarsi fiducia e conferma. C’è un solo modo per farlo.

Luka Jovic ha rappresentato una grossa incognita per il Milan per metà della stagione in corso. Acquistato senza costi dalla Fiorentina, non era di certo la prima scelta. Ma rimasti senza alternative all’ultimo giorno del mercato estivo, Furlani e Moncada non hanno potuto far altro che optare per l’ultima spiaggia. Ciò non sta a significare che Jovic non sia un attaccante di livello, anzi. Le sue potenzialità sono note a tutti, seppur si sia smarrito il suo talento una volta approdato al Real Madrid.

E dopo un lungo periodo per trovare la migliore condizione al Milan, il serbo ha avuto le occasioni per dimostrare che può essere ancora un giocatore assolutamente decisivo. E le ha anche sfruttate al meglio. 8 gol in 22 presenze complessive in tutte le competizioni. Praticamente una rete ogni 110 minuti. Niente male per uno definito riserva d’attacco di questo Milan. I gol più importanti li ha messi a segno da subentrato, levando spesso le castagne dal fuoco al Diavolo.

La domanda che tutti si pongono adesso è: rimarrà al Milan Jovic a fine stagione? Ne parla calciomercato.com, descrivendo nei dettagli la situazione. Una svolta nella situazione è imminente.

Jovic, cosa serve per la conferma

La fonte suddetta specifica che Jovic è legato al Milan attraverso un contratto annuale, ma che in estate il Milan ha la facoltà di esercitare la clausola per il rinnovo sino al 2025, e dunque per un altro anno. Al momento, però, nessuna decisione è stata presa. Ciò significa che il Milan non è ancora del tutto convinto di confermare il serbo in rosa. Nonostante l’ottimo bottino di gol e il buon contributo, la dirigenza rossonera è rimasta scettica. Cosa serve dunque a Jovic per meritarsi la conferma?

Calciomercato.com dice che il club rossonero pretende un salto di qualità definitivo dall’ex Francoforte, così da poter orientare in modo sicuro che prossime scelte per il reparto offensivo. E se tale svolta dovesse arrivare, il Milan potrebbe anche far firmare un biennale a Luka Jovic, e dunque cambiando gli accordi. Molto dipenderà dalle prestazioni del giocatore in questo marzo, dato che proprio alla fine del mese in corso è previsto un contatto tra Fali Ramadani, agente di Jovic, e Geoffrey Moncada.

Il destino è dunque tutto nelle mani del serbo, che dovrà sfruttare ogni minima occasione per dare il massimo e dimostrare di essere un attaccante da Milan. Le porte del club restano socchiuse al momento.