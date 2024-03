Milan, addio Kjaer: tre idee per sostituirlo

Il Milan, in vista della prossima stagione, dovrà rinforzare la difesa: nel mirino dei rossoneri ci sono tre nomi

Se l’attacco, in casa Milan, è quasi una priorità assoluta, i rossoneri sul mercato in vista della prossima stagione dovranno concentrarsi anche sulla difesa. In questa stagione è stata tutt’altro che impenetrabile; ben 32 reti incassate in 27 giornate che ne fanno la nona difesa più battuta della Serie A.

Numeri di certo non accettabili per una formazione che punta al vertice della classifica. Cardinale, d’altronde, è stato chiaro: l’attuale posizione in classifica e la piega che la stagione ha preso per i rossoneri non lo soddisfano e si aspetta ben altro nella prossima stagione.

Ecco perché sarà necessario rinforzare uno dei reparti che ha patito maggiormente anche la grande ondata di infortuni che hanno colpito il club. Il ritorno di Gabbia dal prestito al Villarreal nel gennaio scorso ha solo tamponato l’emergenza ma nella prossima stagione servirà anche un centrale di maggiore affidamento e soprattutto di esperienza.

Milan, da Adarabioyo a Brassier: gli obiettivi per la difesa

Anche dal punto di vista numerico, infatti, il Milan potrebbe essere chiamato a compensare una partenza. Ci riferiamo a quella sempre più probabile di Simon Kjaer; il difensore danese ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno ed in via Aldo Rossi non è stato ancora deciso se rinnovargli il contratto o meno.

Di certo nel periodo di massima emergenza, tornato a disposizione di Pioli, ha giocato ad alti livelli, guidando con sicurezza il reparto accanto al giovane Gabbia. L’età, però, non è certo dalla sua. In caso di addio, sono tre le possibili piste su cui sta lavorando il Milan.

In primis c’è Tosin Adarabioyo, classe ’97, inglese di origini nigeriane in forza al Fulham; un centrale ben strutturato fisicamente, 196 centimetri di altezza di piede destro che può agire sia sul centrodestra che sul centrosinistra. In questa stagione ha disputato 13 gare di Premier League con un gol all’attivo e cinque nelle coppe per un totale di 18 presenze. Ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e significa che può essere ingaggiato a parametro zero.

Classe 2000, invece, Maxence Lacroix, nazionalità francese ma in forza al Wolfsburg. Piede destro, anche Lacroix ha un fisico notevole, alto 190 centimetri che può giocare in entrambi i ruoli centrali in una difesa a quattro. In questa stagione 20 presenze in Bundesliga con due gol, ha però il contratto in scadenza nel 2025 ed una valutazione superiore ai 20 milioni di euro.

Francese anche l’ultimo nome nella lista di Furlani e Moncada, Lilian Brassier del Brest. Difensore, classe ’99, il centrale è alto 186 centimetri. piede sinistro, in questa stagione ha disputato ben 21 gare di Ligue 1, con oltre 1.800′ giocati. Se in una difesa a quattro può agire al centro, sia a destra che a sinistra, all’occorrenza può essere impiegato anche come terzino sinistro, per una duttilità che non è passata inosservata. Una valutazione di circa 10 milioni di euro, ha il contratto in scadenza nel 2025.