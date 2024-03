Milan e Roma in Australia, è ufficiale: i dettagli

Confermata la notizia che era già circolata nei giorni scorsi: la squadra rossonera e quella giallorossa si scontreranno tra qualche mese.

Giocare delle amichevoli fuori dall’Europa è diventata ormai la prassi per le grandi squadre europee, che praticamente ogni estate affrontano delle tournée fatte di partite che consentono di mettere in cassa un po’ di milioni. Sono delle occasioni per aumentare i ricavi, per crescere sul piano commerciale e per stimolare la fanbase di Paesi distanti.

Gli Stati Uniti sono una delle tappe preferite, ma anche l’Asia è stata meta di diversi club. E non sono mancate squadre che sono volate fino in Australia durante la preparazione estiva. Proprio lì andranno a giocare Milan e Roma prima della fine di questa stagione. In queste ore è arrivata la conferma ufficiale, dopo che nei giorni scorsi erano già trapelate indiscrezioni in merito.

Amichevole Milan-Roma in Australia: i dettagli

Il club rossonero tramite un comunicato ha annunciato che affronterà la Roma venerdì 31 maggio all’Optus Stadium di Perth, città situata nello stato della Western Australia. L’impianto, multiuso e super moderno, è in grado di ospitare fino a 65.000 spettatori. Si tratterà della prima volta in cui rossoneri e giallorossi si affronteranno in terra australiana.

I biglietti potranno essere acquistati in pre-vendita esclusiva a partire dal 12 marzo, mentre la vendita generale inizierà giovedì 14 marzo su Ticketmaster Australia. Il Diavolo manca da circa 30 anni nel vasto Paese dell’Oceania, l’ultima visita risale al 1993, quando la squadra affrontò in due amichevoli la nazionale australiana a Sydney e a Melbourne. Allora il capitano era Franco Baresi, oggi vice-presidente onorario del club.

Il Milan in Australia ha una fanbase che supera i 2 milioni di persone e possiede diversi Fan Club attivi in città cruciali come Sydney, Melbourne e Adelaide. In tutta la regione Asia-Pacifico quella rossonera è la squadra italiana più seguita. Proprio in questa zona c’è stata la più grande crescita di tifosi, arrivando a guadagnare 20 milioni negli ultimi anni. L’amichevole con la Roma a Perth sarà una buona occasione per consolidare il legame con i tifosi australiani. Nel Paese ci sono oltre 100.000 italiani, qualcuno probabilmente andrà a vedere la partita del 31 maggio.