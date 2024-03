Milan, follie per l’allenatore: servono 14 milioni

Il Milan in odor di cambio in panchina in vista della prossima stagione potrebbe investire una cifra importante per la guida tecnica.

Manca ancora tanto alla fine della stagione, ma continuano a circolare voci su come verrà costruita la squadra del Milan in vista del prossimo campionato. Passando in particolare da un possibile cambio in panchina, tutt’altro che deciso e definito ad oggi.

La posizione di Stefano Pioli resta in bilico, non tanto per i risultati, visto che andando fino in fondo all’Europa League potrebbe mantenere con merito il proprio posto in panchina. Bensì per le dichiarazioni recenti di Gerry Cardinale, poco soddisfatto sia della gestione atletica, sia del piazzamento in classifica, troppo distante dall’Inter capolista.

Diversi già i profili sondati o quanto meno accostati al Milan secondo le ultime rivelazioni dei media. Uno di questi è un allenatore della Premier League che, secondo molti addetti ai lavori, sarebbe la soluzione ideale per dare continuità al progetto tecnico rossonero, allineandosi perfettamente ai programmi di RedBird Capital.

La clausola rescissoria per liberare l’allenatore

Il Milan non può non inserire il nome di Roberto De Zerbi nella sua lista dei preferiti per il prossimo futuro. Il tecnico del Brighton, con un passato molto positivo da guida del Sassuolo in Serie A, è considerato uno dei tattici più esperti e rivoluzionari in circolazione. Addirittura in Inghilterra le sue idee vengono accostate a quelle di Pep Guardiola per qualità di gioco e situazioni innovative.

De Zerbi come detto piace molto al Milan, agevolato anche dal fatto che l’ex Sassuolo sia molto legato all’ambiente milanista. Da calciatore si è formato nel vivaio di Milanello e chi lo conosce bene sa che sarebbe ben felice di tornare da allenatore in questo club storico.

Il Brighton però si è cautelato: per evitare scippi improvvisi alla propria panchina ha inserito una clausola rescissoria per chi vuole ingaggiare De Zerbi. Servirà pagare 14 milioni di euro per liberare l’allenatore italiano dal contratto in essere con la squadra del sud dell’Inghilterra, attualmente in essere fino al 30 giugno 2026.

Chissà se il Milan deciderà di pagare questa cifra così importante per portarsi a casa un allenatore che garantirebbe idee, progettualità e soprattutto una grande capacità di lavorare con i giovani in rampa di lancio. Il The Times intanto ha confermato la presenza di questa clausola, inserita dal Brighton nell’ultimo contratto sottoscritto con il tecnico nativo di Brescia.