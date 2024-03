Milan, l’attaccante non ha ancora deciso: si è inserito il Bayern Monaco

Novità importanti sull’attaccante obiettivo di mercato del Milan. Fissata una dead line per decidere il suo futuro in estate. Una big è entrata nella corsa.

Il Milan sa che in estate sarà obbligatorio fare un grosso investimento per fornire alla rosa un nuovo attaccante titolare. A prescindere dalla permanenza di Olivier Giroud a Milanello, servirà un attaccante giovane e di altissimo livello per dare ancora più qualità al reparto offensivo. Anche perché Oli va ormai verso i 38 anni e in caso di rinnovo annuale non potrà di certo essere ancora lui il titolare indiscusso dell’undici rossonero.

Mentre Giroud si fa tentare dalla MLS, il Milan pensa dunque al profilo perfetto da acquistare in estate per un attacco di extra-lusso. I nomi sulla lista di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono diversi, e tutti di grande qualità e spicco. In particolare, sono Joshua Zirkzee, Jonathan David e Benjamin Sesko i nomi più caldi per il mercato estivo del Milan. Tre profili giovani e dal talento inaudito. Per ognuno di loro servirebbe un investimento da circa 40 milioni, cifra destinata a salire di qui a giugno.

In realtà, il Milan conserva una pista più abbordabile dal punto di vista economico, seppur il suo nome si sia raffreddato nell’ultimo periodo per il mercato rossonero. Ma Furlani e Moncada continuano a monitorarlo con attenzione. Dalla Germania filtrano novità importanti sulla situazione dell’attaccante guineano.

Milan, deciderà solo a maggio

È Serhou Guirassy l’altro nome accostato con insistenza al Milan di recente, soprattutto nel mercato invernale. Per età, 27 anni, e curriculum, è certamente uno dei profili meno caldi in ottica rossonera, ma come detto rimane sempre un osservato speciale. Guirassy è un centravanti molto interessante innanzitutto per il bottino di gol stagionali, ben 20 quelli segnati in stagione in 21 presenze. Numeri che si avvicinano a quelli di un certo Harry Kane. Poi, il guineano fa gola nel mercato per la bassa clausola rescissoria presente nel suo contratto, e pari a 20 milioni di euro.

Il Milan per questo non lo perde d’occhio, ma la concorrenza è davvero folta. Guirassy ha soprattutto estimatori in Premier League, e il giornalista Florian Plettenberg ha riportato novità decisive sulla situazione attuale dell’attaccante. Secondo la fonte, Guirassy non ha ancora scelto la sua destinazione prossima. Una decisione arriverà solo a fine aprile/inizio maggio, mentre resta totalmente concentrato sullo Stoccarda, club in cui milita in Bundesliga.

Serhou sa anche che con ogni probabilità, la sua squadra potrà disputare la Champions League il prossimo anno, e dunque non è esclusa una permanenza, seppur difficile. Difatti, come scrive Plettenberg, lo Stoccarda ha già preso in considerazione il suo addio, ma contemporaneamente non smette di corteggiarlo offrendogli uno stipendio maggiore. Dunque, tutto da decidere il futuro di Guirassy, con anche il Bayern Monaco che sta facendo dei sondaggi per lui.