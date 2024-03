Milan, priorità bomber: da Zirkzee a Sesko, tutti i nomi nel mirino

Il Milan è a caccia di un centravanti: Joshua Zirkzee è il preferito ma piace anche Benjamin Sesko. Nella lista altri tre nomi

L’attacco sarà il reparto su cui in estate si concentrerà gran parte del mercato del Milan. Non è più una notizia, anche perché i rossoneri hanno quasi disperatamente bisogno di un centravanti. Il tutto a prescindere dal futuro di Olivier Giroud, il bomber che a fine stagione potrebbe anche decidere di lasciare il Milan per volare Oltreoceano, in un campionato meno allenante e competitivo ma da affrontare con meno stress per un finale di carriera che impone anche scelte di vita.

Pur se dovesse restare, va da sé come non possa giocare una stagione intera, tra campionato e coppe considerati i 38 anni da compiere a settembre. Ed al momento, se Jovic sembra dare dei segnali di vita, Okafor non ha convinto ancora né ripagato dell’investimento.

Ecco perché Furlani e Moncada, con Ibrahimovic supervisore, hanno iniziato a scandagliare il mercato delle punte, alla ricerca di un profilo internazionale, giovane ma in grado di sostenere l’attacco del Milan sulle spalle. Serve un vero e proprio bomber, come d’altronde hanno le avversarie del Milan in Italia, da Lautaro Martinez in forza ai cugini nerazzurri a Vlahovic nella Juve ed Osimhen nel Napoli.

Milan, non solo Zirkzee e Sesko: altre tre idee

Manco a dirlo, c’è anche un preferito in tal senso: si tratta di Joshua Zirkzee, il bomber del Bologna che ha incantato l’intera Serie A in questa stagione. Classe 2001, 10 gol in stagione e tre assist per il centravanti che può agire anche da seconda punta, capace di giocare con la squadra grazie alla grande tecnica individuale che dispone.

Non sarà però facile strapparlo al Bologna: il Bayern può riacquistarlo per 40 milioni di euro ma per le altre pretendenti, ne serviranno almeno 60 di milioni per convincere Saputo a privarsi dell’olandese. Se Zirkzee è il preferito anche per la sua conoscenza della Serie A, nel mirino c’è anche Benjamin Sesko, l’attaccante del Lipsia.

Classe 2003, lo sloveno ha già mostrato di avere una buona tecnica ed un discreto fiuto del gol; sette reti in 21 gare disputate in Bundesliga e due in sette apparizioni in Champions League, questo il suo score a cui vanno aggunti i due gol realizzati in Coppa di Germania.

Se i due calciatori sono in prima fila, non mancano le alternative. Da Jonathan David, centravanti del Lille nel mirino anche del Napoli, a Santiago Gimenez, la rivelazione del Feyenoord con 23 gol all’attivo fino al fenomeno dello Sporting Lisbona Viktor Gyokeres che di gol in stagione ne ha segnati addirittura 32.