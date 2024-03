ML – Milan-Slavia Praga, buone notizie dall’allenamento: Pioli può sorridere (VIDEO)

Il Milan si è allenato alla vigilia della gara di Europa League contro lo Slavia Praga valida per gli ottavi di finale: buone notizie per Pioli

Il Milan si prepara alla sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. I rossoneri domani dispueranno l’andata degli ottavi di finale della competizione continentale con il chiaro obiettivo di andare il più avanti possibile. Nella giornata odierna solito allenamento pregara per i rossoneri, con buone notizie per Stefano Pioli.

Tutto il gruppo si è allenato e sono quindi abili ed arruolabili tutti. L’unica eccezione è Tommaso Pobega, il cui recupero chiede ancora del tempo. Una sorta di abbondanza sconosciuta per il tecnico che nei mesi scorsi è stato costretto in più di un’occasione a vivere in costante emergenza, costretto ad attingere alla Primavera oppure sacrificare calciatori schierandoli fuori ruolo.

Nel 4-2-3-1 classico, possibile una novità con l’ingresso di Thiaw al posto di Kjaer al centro della difesa. Un modo anche per far accumulare minuti importanti al centrale tedesco in vista dei molti impegni che il Milan dovrà affrontare nelle prossime settimane, con una gara ogni tre giorni.

Davanti a Maignan, accanto a Thiaw, ci sarà Gabbia con Florenzi e Theo Hernandez sulle fasce. Bennacer ed Adli favoriti in mediana, con Reijnders che però scalpita per tornare titolare. Reparto offensivo con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.

A Milanello in corso l'allenamento di rifinitura alla vigilia di #MilanSlaviaPraga di #EuropaLeague.

Tutti regolarmente presenti, escluso Pobega ovviamente.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.