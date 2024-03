De Zerbi ancora in Serie A: l’annuncio ufficiale

Le dichiarazioni di Roberto De Zerbi non lasciano alcun dubbio: nel suo futuro ci sarà l’Italia. L’annuncio è arrivato in conferenza stampa

Poche ore e il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Lo farà a San Siro contro lo Slavia Praga.

Il Diavolo, chiaramente, non è l’unica squadra italiana a scendere in campo: lo farà anche la Roma di Daniele De Rossi contro il Brighton. Sarà così l’occasione giusta per rivedere all’opera Roberto De Zerbi nel nostro paese. Il tecnico ex Sassuolo continua ad essere uno dei profili accostati al Milan per un eventuale dopo Pioli, ma l’attuale allenatore degli inglesi è sul taccuino di diverse squadre, Barcellona su tutte.

Difficile oggi capire quale sarà il futuro di De Zerbi, ma un giorno il suo rientro in Italia ci sarà. Lo ha affermato l’ex Sassuolo e lo ha ribadito alla vigilia del match contro i giallorossi: “Normale che ci pensi, è il mio paese – riporta Calciomercato.it -. Io di solito faccio quello che mi piace e mi fa essere felice. Ora è stare qui, ho la fortuna di avere una squadra che mi permette di giocare queste competizioni e mi dà soddisfazioni, quando vinciamo sempre. Ma anche quando perdiamo trovo delle cose belle nei giocatori che alleno. Più avanti, non so quando, sicuramente tornerò in Italia. Non c’è un motivo prestabilito. La scelta che ho fatto 3 anni fa di andare allo Shaktar era perché volevo crearmi una strada fuori dall’Italia per mia idea, per mia scelta e anche perché – senza scendere nei dettagli – c’erano delle cose che non mi piacevano e ho cercato altro. In futuro tornerò”.

Futuro in Italia

Il Milan, come detto, è una delle squadre a cui è stato accostato il tecnico italiano. De Zerbi, non lo hai mai nascosto, è legato ai colori rossoneri e sembra davvero essere nel suo destino.

Oggi però il club più vicino all’ex Sassuolo appare il Barcellona, che ha avuto dei contatti diretti con il suo entourage. C’è un dettaglio non da poco però: va convinto il Brighton a liberarlo. Bisogna trattare per la sua clausola rescissoria da 13 milioni di euro. Nelle prossime settimane, dunque, ne sapremo di più sul futuro di De Zerbi, che in passato è stato accostato al Napoli, ma anche alla Roma. I giallorossi, però, sembrano sempre più indirizzati a confermare De Rossi, promosso a pieni voti proprio dal collega più esperto.