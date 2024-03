Giorgio Furlani fa chiarezza: “PIF socio del Milan? Ecco la verità”

Furlani ha risposto alle ultime indiscrezioni sull’eventuale ingresso di capitali sauditi del club rossonero: nessuna trattativa in corso.

Prima di Milan-Slavia Praga sono arrivate alcune dichiarazioni di Giorgio Furlani, che ha risposto ai microfoni di Sky Sport ad alcune domande su dei temi di attualità.

La situazione del Milan – “Un momento buono per la squadra, soprattutto perché stiamo recuperando i giocatori che sono stati infortunati per dei mesi e adesso abbiamo una squadra completa per competere nel resto della stagione. Ci sono squadre molto forti in Europa League, competizione che non abbiamo mai vinto, ma vogliamo fare bene a partire da stasera“.

Furlani: nessuna trattativa PIF-RedBird sul Milan

Le parole di Gerry Cardinale sui possibili cambiamenti – “Ero con Gerry a Londra prima, durante e dopo. Invito tutti a vedere la sua intervista in inglese. Ha parlato di innovazione e crescita, noi stiamo lavorando per questo, per continuare a migliorare“.

Voci sul fondo sovrano saudita PIF – “Lavoriamo e siamo focalizzati a portare risultati per il Milan. Su PIF solo speculazioni, nulla di vero“.

La collaborazione con Ibrahimovic – “Zlatan e io lavoriamo come parte di un gruppo di lavoro che include anche Moncada, D’Ottavio, Pioli e tanti altri. Lavoriamo in piena sintonia. Zlatan porta tante competenze, è stato un campione in campo e lo sarà anche fuori. Sono fortunato a poter lavorare con lui“.