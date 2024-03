La big europea cambia obiettivo: sospiro di sollievo Milan?

Dalla Germania riferiscono che la big europea ha spostato l’obiettivo su un altro giocatore per l’estate. Un fatto che può essere molto positivo per il Milan.

I tifosi rossoneri hanno tutti la stessa paura, ovvero che il Milan faccia un’altra cessione di lusso quest’estate, come accaduto la scorsa con Sandro Tonali. Cedendo il centrocampista italiano al Newcastle, il club di Via Aldo Rossi ha incassato più di 70 milioni di euro, e ha potuto così finanziare gran parte del mercato estivo. Accadrà lo stesso a giugno, quando Furlani e Moncada si attiveranno nel concreto per portare rinforzi a Milanello?

Il beneficio del dubbio è più che lecito, dato che nel 2023 tutto ci si aspettava tranne venisse ceduto un rossonero puro come Sandro Tonali. E in tal senso, sono già numerose le voci che inquadrano alcuni big rossoneri come Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao con la valigia in mano, diretti verso una qualche big di lusso. I primi due, il portiere e il terzino, sono stati di recente accostati soprattutto al Bayern Monaco; mentre il portoghese al Paris Saint Germain.

È chiaro che se il Milan dovesse vendere uno dei tre sopracitati, si andrebbe ad assicurare una enorme cifra in cambio. I tifosi sono preoccupati, perché non vorrebbero mai veder partire tre big assoluti come Mike, Rafa o Theo. Proprio su quest’ultimo sono state davvero insistenti le ultime voci che lo inquadrano nel mirino del Bayern Monaco. Ma proprio dalla Germania arriva una notizia che fa forse tirare un sospiro di sollievo.

Milan, mollano presa? Guardano in Spagna

Sì, Theo Hernandez sarebbe il prescelto del Bayern Monaco per sostituire l’uscente Alphonso Davies. Il canadese sembra ormai vicino all’accordo col Real Madrid. Lo conferma la nota BILD tedesca, che sottolinea come al momento i bavaresi e i blancos stanno trattando serratamente per definire il costo del cartellino del giocatore dato il contratto in scadenza nel 2025. Il Bayern si è messo già a lavoro per trovare il sostituto e il terzino del Milan pare sia il favorito. Ma, sempre la BILD tira fuori una novità importantissima.

Il club tedesco adesso starebbe guardando in Spagna, e in particolare a Miguel Gutierrez per sostituire Alphonso Davies in estate. Una notizia che la può dire benissimo al Milan. Il giocatore in questione sta riscuotendo grossissimi consensi tra le fila del Girona, da titolare. È definito una delle grandi rivelazioni dell’attuale Liga EA Sports. La BILD non rinuncia a sottolineare che Gutierrez sarebbe comunque una seconda scelta rispetto a Theo Hernandez, ma già l’esistenza di un’alternativa può far stare più sereni il Milan e i suoi tifosi.