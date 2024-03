Le formazioni ufficiali di Milan-Slavia Praga: c’è Reijnders dal primo minuto

Le formazioni ufficiali di Milan-Slavia Praga, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e in programma stasera alle 21.00.

Quasi tutto pronto a San Siro per il fischio d’inizio di Milan-Slavia Praga, una gara dal grande sapore europeo e che dovrà servire ai rossoneri per mettere un tassello fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale. Il Diavolo avrà stadio e tifosi dalla sua parte, elemento importantissimo per dare tutto sul campo. Non va assolutamente sottovalutata la rivale, una formazione di livello e che è stata in grado di chiudere al primo posto la fase a gironi, davanti alla Roma. 15 punti in 6 partite per lo Slavia in Europa League, che vuole credere di poter andare fino in fondo.

Il Milan ha avuto un discreto tempo a disposizione per preparare la gara, considerando che ha giocato l’ultima di campionato venerdì scorso contro la Lazio. Per Stefano Pioli è stata una settimana positiva, non soltanto per la vittoria contro i biancocelesti, ma soprattutto perché ha avuto e ha a disposizione l’intero gruppo al completo, eccetto chiaramente Tommaso Pobega che ne avrà ancora un po’ prima del rientro in campo.

Quanto allo Slavia Praga, è reduce dal doppio derby con lo Sparta tra campionato e coppa. Una sconfitta e un pareggio il bilancio finale, non certamente positivo. L’allenatore Trpišovský, inoltre, dovrà fare a meno di due pedine molto importanti stasera a San Siro, Sevcik e Zafeiris. Infortunati, non sono partiti alla volta dell’Italia. Capiamo dunque come i due tecnici hanno deciso di affrontare il match odierno. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali. Eccole di seguito.

Milan-Slavia Praga, le formazioni ufficiali