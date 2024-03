Milan, che guaio: spunta una nuova rivale per Zirkzee

Il Milan ha individuato in Joshua Zirkzee il rinforzo ideale per l’attacco: sull’olandese spunta una nuova pretendente

Joshua Zirkzee è il protagonista assoluto di questa stagione. L’attaccante olandese, ereditati i gradi di titolare dopo la partenza di Arnautovic, è letteralmente esploso ed ora il Bologna si gode un centravanti completo in grado di trascinare la squadra fino al quarto posto in solitaria.

Il bomber è già arrivato in doppia cifra, 10 gol, mentre sono tre gli assist a referto. Thiago Motta ha puntato con decisione di lui ed il 22enne lo sta ripagando a suon di prestazioni e giocate d’alta scuola, oltre che gol a grappoli. Un nove e mezzo come si è definito in più di un’occasione, può anche agire come seconda punta.

Una grande tecnica che gli permette di giocare con i compagni, può caricarsi sulle spalle il peso dell’intero attacco, come peraltro sta dimostrando in questi mesi. Thiago Motta ed il Bologna ntero se lo coccolano, consci di come la prossima estate si scatenerà una sorta di asta attorno al suo nome.

Milan, occhio al PSG: i francesi piombano su Zirkzee

Non è un mistero che molti i club ad aver drizzato le antenne sul giovane attaccante che ha ancora ampi margini di miglioramento. Ed in caso di ottimo Europeo – ammesso che venga convocato – la lista di pretendenti potrebbe pure allungarsi.

In Italia il Milan è in prima fila, alla ricerca di un bomber che possa sostituire degnamente Giroud. In Serie A, però, anche il Napoli ha iniziato a guardare con interesse al centravanti, considerata l’ormai certa partenza di Osimhen. Impossibile, poi, da dimenticare il Bayern Monaco, considerato come i tedeschi abbiano una sorta di pista privilegiata: con 40 milioni lo portano a casa e non c’è concorrenza che tenga.

Nelle ultime ore, però, anche il Paris Saint Germain ha mostrato interesse nei confronti del giovane centravanti. Luis Enrique, in vista della prossima stagione, dovrà sostituire un certo Kylian Mbappé che ha già comunicato la sua intenzione di lasciare la Francia a parametro zero, direzione Madrid.

E Zirkzee sembra proprio il calciatore adatto alle esigenze dei parigini che avranno un vuoto da colmare al centro dell’attacco. In quella posizione, infatti, sta giocando il classe ’98, ieri autore di una doppietta in Champions League. Se sulla corsia sinistra sta accumulando sempre più minuti Barcola, un centravanti atipico che sia in grado di supportare anche tecnicamente la squadra è l’ideale per i parigini che diventano un avversario temibile proprio per la loro capacità di spesa sul mercato.