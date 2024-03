Milan d’Arabia: non solo PIF, nuovo partner per Cardinale

Il Milan potrebbe presto vedere l’ingresso di nuovi partner. La ricerca di Gerry Cardinale continua: le ultime su PIF (Public Investment Fund)

Poche ore e il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo per l’andata degli Ottavi di finale di Europa League, ma il pensiero negli ultimi giorni è al possibile ingresso in società di un nuovo partner.

I viaggi in Medio Oriente di Gerry Cardinale e Giorgio Furlani non hanno fatto altro che alimentare queste voce. D’altronde la ricerca di nuovi fonti fa parte del modus operandi di RedBird. Ieri però le news dall’Arabia Saudita dell’ingresso di Pif in società si sono fatti sempre più insistenti. Ma chi è vicino alla proprietà americana ha smentito con fermezza colloqui in corso con Public Investment Fund.

Rumors insistenti

I quotidiani in edicola oggi non parlano altro che dell’arrivo di nuovi partner e la partita che si giocherà stasera contro lo Slavia Praga è finita in secondo piano.

Anche La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, riprendo le notizie di ieri e aggiungendo che il fondo sovrano dell’Arabia Saudita non è l’unica potenza in campo a cui Cardinale potrebbe rivolgersi in questa caccia al partner.

Pif, indubbiamente, è uno degli interlocutori più importanti, entrato a far parte del mondo del calcio ormai da tempo, ma è l’acquisto del Newcastle nel 2021, che ha permesso al fondo di farsi conoscere dal mondo. I possibili investitori del Milan non sono solo in Arabia Saudita, come detto,: attenzione così a tutto il territorio mediorientale: dagli Emirati al Bahrain, passando per il Qatar.

Le condizioni finanziare del Milan, che ha chiuso in attivo l’ultimo bilancio, fanno sì che il club rossonero sia uno di quelli che attira maggiormente investimenti. Non va certo dimenticato il blasone, le vittorie in Europa, oltre che i tanti milioni di tifosi. Con lo stadio, sempre più vicino a diventare realtà poi, il Milan non può far altro che essere stimato da chi ha voglia di investire nel calcio. Per la cessione del club forse servirà più tempo, anche per veder crescere ancora di più il valore, ma l’ingresso di nuovi investimenti appare davvero vicino. I tifosi così sognano una squadra più solida a livello internazionale e più competitiva.