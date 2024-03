Milan favorito dagli arbitri: “Come il Real Madrid”, accusa gravissima

L’ex calciatore Petit ha parlato degli episodi arbitrali a favore del Real Madrid di Ancelotti e ha messo in mezzo anche il Milan.

In Italia nell’ultimo periodo si parla molto di arbitri, visto che ci sono state situazioni che hanno generato molte polemiche. E un altro arbitro italiano, Davide Massa, ha fatto discutere anche in Champions League.

Il fischietto italiano ha diretto Real Madrid-Lipsia, partita di ritorno degli Ottavi e si è reso protagonista di qualche decisione criticata dalla squadra tedesca. Uno degli episodi più contestati è la mancata espulsione di Vinicius, che dopo un intervento falloso ai danni di Willi Orban gli ha messo le mani al collo e lo ha spinto. Il giocatore ungherese forse ha un po’ accentuato la caduta dopo la spinta dell’avversario, però in questi casi abbiamo visto più volte estrarre dei cartellini rossi. Vinicius se l’è cavata con una ammonizione. L’allenatore Marco Rose si è molto arrabbiato per la sanzione leggera inflitta al brasiliano. Probabilmente dalla sala VAR avrebbero dovuto invitare Massa a fare una scelta diversa.

Arbitri “pro” Real Madrid e Milan: parla Petit

Emmanuel Petit nell’intervista concessa a RMC Sport ha parlato di sudditanza psicologica e ha citato il Milan: “Penso che il problema sia nel subconscio degli arbitri. L’ho vissuto quando militavo nel Monaco, contro il grande Milan del trio olandese che dominava in Europa. Giocava spesso finali di Coppa dei Campioni e vinceva Scudetti, ma quando giocava in casa c’erano sempre episodi a favore. Palesi errori arbitrali. A quei tempi non c’era il VAR, noi calciatori ci dicevamo che era strano“.

Bisogna precisare che l’ex centrocampista ha giocato contro il Milan solamente una volta con la maglia del Monaco: la semifinale della Champions League 1993/1994: a San Siro vittoria per 3-0 della squadra di Fabio Capello, che ha poi vinto 4-0 nella finale ad Atene contro il Barcellona di Johan Cruyff. Ha affrontato il Diavolo anche da calciatore del Barcellona il 18 ottobre 2000, 3-3 sempre a San Siro. Bellissima partita (era la fase a gironi della Champions) con tripletta di Rivaldo per i blaugrana.

Comunque Petit ci tiene a specificare che i club non c’entrano, sono i direttori di gara ad avere un problema in determinate partite: “Non parlo di corruzione o cospirazione. Penso che gli arbitri quando arrivano al Bernabeu siano impressionati dalla posizione e dallo status del Real Madrid. Basta questo a giustificare ciò che avviene da diversi anni? Non grido al complotto dicendo che c’è la volontà di proteggere il Real Madrid, ma c’è un problema di subconscio degli arbitri“.