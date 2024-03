Milan, nome a sorpresa per il dopo Pioli: lo ha proposto l’agente

Un altro tecnico è stato accostato alla panchina rossonera: sembra che qualcuno si sia fatto avanti per proporlo a Moncada e Furlani.

La conferma di Stefano Pioli al Milan è fortemente incerta e non è ancora chiaro quale tipo di scelta verrà fatta. La sensazione è che alla fine verrà ingaggiato un nuovo allenatore, però da via Aldo Rossi continua a trapelare che quello attuale ha ancora chance di rimanere al suo posto.

Certamente le ultime parole di insoddisfazione di Gerry Cardinale hanno fatto pendere la bilancia dalla parte del cambiamento a fine stagione. A Pioli non rimane che consolidare la posizione Champions in campionato e prova ad andare fino in fondo in Europa League. In Serie A le cose si sono messe bene, adesso in ambito europeo c’è lo Slavia Praga da superare per accedere ai Quarti e iniziare a sognare di vincere un trofeo che i rossoneri non hanno mai conquistato.

Milan, Pioli in bilico: nuova ipotesi per sostituirlo

Sono diversi i nomi che vengono accostati alla panchina del Milan, anche se non c’è un chiaro favorito. Qualche fonte insiste sul fatto che sia Antonio Conte il preferito, però circolano anche ipotesi come Thiago Motta, Roberto De Zerbi e Julen Lopetegui. E certamente ce ne sono anche altri nella lista di Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic.

Secondo quanto rivelato da Alessandro Jacobone, co-fondatore di Radio Rossonera e opinionista sportivo, ha rivelato che Alberto Gilardino è stato proposto al Milan. Si tratta di un’idea dell’agente Alessandro Moggi, che cura gli interessi dell’attuale allenatore del Genoa. In questo momento tale pista non sembra scaldare in via Aldo Rossi.

Gilardino sta facendo un buon lavoro con la squadra ligure, che ha riportato in Serie A dopo una stagione in B. In classifica 12° posto con 33 punti, a +10 sulla zona retrocessione. Sta svolgendo un buon lavoro ed è normale che possa finire nel mirino di altre società. Tornare al Milan, dove ha già militato da calciatore, sarebbe un vero sogno. Tuttavia, sembra improbabile che tale ritorno si possa concretizzare. In caso di addio di separazione con Pioli, dovrebbe arrivare un tecnico un po’ più esperto rispetto a quello del Genoa.