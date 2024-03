Milan-Slavia Praga: cambio a centrocampo, Tomori insidia Kjaer

La formazione di Stefano Pioli per la partita contro lo Slavia Praga, in programma stasera a San Siro alle 21.00, valida per l’andata degli Ottavi di finale di Europa League

E’ tutto pronto per l’andata degli Ottavi di finale di Europa League. Il Milan di Stefano Pioli affronterà lo Slavia Praga in un match da non sbagliare. Le insidie sono tante e bisogna arrivare in trasferta con un buon margine, per mettere in cassaforte la qualificazione.

Il tecnico del Diavolo non può sbagliare e si affiderà così la miglior formazione possibile. Come abbiamo potuto costatare, i rossoneri si presenteranno stasera al completo, senza indisponibili. L’unico out è Tommaso Pobega che ne avrà ancora per un po’. In difesa, così, ci saranno tutti. Scalpita Fikayo Tomori, ma l’inglese non è per nulla certo di indossare una maglia da titolare. Una sarà certamente di Matteo Gabbia, per l’altra è ballottaggio con Simon Kjaer, ma non è da escludere l’impiego di Malick Thiaw. Il vero grande dubbio è dunque in difesa: sugli esterni più Florenzi di Calabria, visto che l’ex Roma è squalificato in campionato. Sulla sinistra, chiaramente, Theo Hernandez, con Mike Maignan a difendere i pali del Diavolo.

Milan, riecco Reijnders

La novità più importante rispetto all’ultima partita è legata a Tiijani Reijnders. L’olandese, in panchina contro la Lazio, è pronto a riprendersi una maglia da titolare, al fianco di Yacine Adli, sempre più indispensabile per questo Milan.

Il francese, che ieri ha parlato in conferenza al fianco di Stefano Pioli, offre maggiori certezze in fase difensiva e si prepara a dare una mano sia dietro che in avanti. Per quanto riguarda il pacchetto offensivo, il tecnico di Parma non ha davvero alcun dubbio: Christian Pulisic, Rafa Leao e Olivier Giroud giocheranno dal primo minuto, con il turnover rinviato alla partita di campionato, quando sarà certamente out per squalifica il portoghese. Alle loro spalle agirà Ruben Loftus-Cheek

Le scelte di Stefano Pioli in Europa League contro lo Slavia Praga

Formazione Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 42 Florenzi, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 19 Theo Hernandez; 14 Reijnders, 7 Adli; 11 Pulisic, 8 Loftus-Cheek, 10 Leao; 9 Giroud. All. Stefano Pioli.

A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 28 Thiaw, 38 Terracciano, 4 Bennacer, 80 Musah, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 15 Jovic.