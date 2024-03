Milan-Slavia Praga, streaming gratis e diretta tv: dove vedere match Europa League

Il Milan affronta la Slavia Praga nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Ampia la copertura per seguire la partita in diretta tv e in streaming dalle 21

A tre anni di distanza dal doppio confronto con il Manchester United, il Milan torna a disputare un ottavo di finale di Europa League. Avversario inedito per i rossoneri che contenderanno la qualificazione allo Slavia Praga, compagine mai affrontata dal Milan nelle competizioni europee.

Dopo il passaggio del turno con il Rennes, un altro avversario insidioso ma alla portata di Leao e compagni che saranno accolti a San Siro da 65mila spettatori, 4500 dei quali provenienti dalla Repubblica Ceca per sostenere lo Slavia, primo classificato nel girone con Roma (sconfitta a Praga 2-0), Servette e Sheriff Tiraspol.

Ad esclusione dell’infortunato Pobega, Pioli avrà tutti a disposizione per il match odierno. Nonostante l’emergenza infortuni terminata in difesa, saranno ancora Kjaer e Gabbia a schierarsi come coppia centrale con Florenzi e Hernandez sulle fasce.

A centrocampo Reijnders dovrebbe essere preferito a Bennacer con Adli confermato titolare. Solita disposizione in attacco con Loftus Cheek a sostegno di Giroud, Pulisic e Leao, quest’ultimo squalificato domenica prossima nel match di campionato contro l’Empoli.

Milan-Slavia Praga, dove vedere la partita di Europa League

Ampia la copertura per seguire Milan-Slavia Praga di Europa League. Il match sarà trasmesso, dalle 21 (con ampio pre e post partita), in diretta tv su Sky Sport Uno (con Federico Zancan e Aldo Serena in telecronaca) e, in streaming, su Dazn (con Dario Mastroianni al commento). Su quest’ultima, la partita sarà visibile con l’abbonamento Standard, quello che consente di seguire anche la Serie A.

La buona notizia per i tifosi del Milan è la possibilità di vedere Milan-Slavia Praga in diretta tv, in chiaro, su TV8 che offre l’opportunità di assistere al match anche in streaming gratuitamente sul sito tv8.it tramite il player di visione disponibile in home page.

Possiamo già anticiparvi che non ci sarà la diretta sul digitale terrestre della partita di ritorno in programma a Praga giovedì 14 marzo. Si giocherà, infatti, alle 18.45, fascia orario per cui non è prevista la possibilità di seguire i match su TV8.

Il Milan tornerà in campo in Serie A, domenica 10 marzo, alle 15 contro l’Empoli a San Siro. La partita sarà trasmessa su Dazn e Zona Dazn, stessa programmazione per Verona-Milan di domenica 17 marzo sempre alle 15.