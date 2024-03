Milan-Slavia, Pulisic severo: “Vittoria? Non siamo affatto contenti”

Anche Christian Pulisic ha commentato la vittoria sullo Slavia Praga di questa sera, con il Milan che ha sofferto più del dovuto.

Il 4-2 del Milan sullo Slavia Praga è stata l’ennesima gara roboante, non convincente ma piena di colpi di scena con i rossoneri protagonisti. A chiudere il conto c’ha pensato Christian Pulisic, con un tocco vincente su assist di Leao.

Piuttosto dura l’analisi del match proposta da Pulisic ai microfoni di Milan TV, con lo statunitense poco contento della prestazione generale: “Non siamo per niente felici della partita. Abbiamo giocato tanti minuti con uomo in più ma abbiamo concesso due gol. Non è positivo, dovevamo fare molto meglio”.

Migliore il giudizio sulla sua prestazione individuale: “Della mia partita sono più contento, così come del gol. Mi sento bene, vado a pressare e cerco di creare sempre pericoli. Sto spingendo e voglio sfruttare questa prima stagione al Milan, finora molto buona”.

Sul ritorno tra sette giorni: “Non sarà facile, a Praga loro spingeranno e cercheranno di partire forte. Ma noi non saremo da meno, sapremo come comportarci”.

Pulisic ha parlato anche a Sky Sport:

“Leao arrabbiato per il gol che gli ho tolto? Ci siamo parlati, ho visto il pallone che veniva verso di me e pensavo di doverla toccare… In coppa dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo e provare a vincerla. Siamo contenti del doppio vantaggio, ma la sensazione è strana, avremmo dovuto fare di più, avere un punteggio più ampio. Inutile ora tornare indietro, pensiamo al match di Praga”.