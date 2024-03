Dal Bologna al Milan: ostacolo Juve, i dettagli

Il Milan deve accelerare i tempi per Lewis Ferguson: spunta una temibile rivale per il centrocampista scozzese ed un difensore

Un centrocampista, meglio se mezz’ala di inserimento, giovane e talentuoso ed in grado di inserirsi subito nel contesto Milan. Un identikit ben preciso per quello che dovrà essere uno dei rinforzi in vista della prossima stagione in casa rossonera.

D’altronde l’addio di Krunic a gennaio – passato al Fenerbahce – ha lasciato un vuoto che non è stato colmato. Il 4-2-3-1 di Pioli impone almeno quattro centrocampisti, senza dimenticare la variabile del 4-3-3 e della mediana a tre. Ammesso che resti Pioli sulla panchina del Milan.

Una discriminante non da poco, considerato come il mercato possa ruotare attorno al nome del nuovo allenatore. Vi sono calciatori, però, buoni in ogni caso, graditi da ogni tipo di tecnico. Tra questi c’è sicuramente Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna che in questa stagione sta incantando, molto vicino alla maturazione completa.

Nella scorsa stagione sette le reti messe a segno dal calciatore, alla prima stagione in Serie A: quest’anno, però, ha decisamente alzato l’asticella. Già sei reti all’attivo e quattro assist per lo scozzese, un bottino che può essere decisamente ritoccato verso l’alto considerate le 11 giornate ancora da disputare.

Ferguson ma non solo: il mirino del Milan sul Bologna

Mezz’ala di inserimento, anche letale visto il suo rendimento ed il suo score, è anche un profilo molto giovane, appena 24enne. Si sta dimostrando uno dei migliori centrocampisti della Serie A: ecco perché il Milan ha messo gli occhi su di lui.

Ma i rossoneri devono guardarsi da una concorrenza che aumenta giorno dopo giorno, anche in Serie A. La Juventus, non è un mistero, è a caccia di un centrocampista con tali capacità tecniche e qualitative e gli scout bianconeri erano presenti nell’ultimo turno alla Gewiss Arena di Bergamo per visionare da vicino il ragazzo in Atalanta-Bologna.

Relazioni positive ancora una volta per il centrocampista, con Giuntoli che sta riflettendo seriamente sul suo acquisto, considerato cme abiot abbia il contratto in scadenza nel prossimo giugno e Koopmeiners non sia proprio economico.

Si prospetta, quindi, una sfida Milan-Juve sul mercato e non solo per Ferguson. Sempre in casa Bologna, infatti, c’è Riccardo Calafiori, ex Roma diventato un pilastro della difesa felsinea. Thiago Motta l’ha trasformato in centrale ed ora è uno dei calciatori più interessanti ed ambiti del campionato.

Un difensore che farebbe comodo sia al Milan che alla Juve, con entrambe le formazioni pronte a dare vita ad una sfida senza precedenti, per la gioia del Bologna che non attende altro che un’asta su due dei suoi gioielli.