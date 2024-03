Rafa Leao, decisione presa: “Ma se arrivano 100 milioni…”

Quale futuro per Leao? Il giornalista Passerini del CorSera ha spiegato qual è la situazione e i possibili risvolti.

Mancano ancora tante partite e ci sono obiettivi importanti da raggiungere, però si parla già del calciomercato estivo. Per quanto riguarda il Milan, il focus non è solo sui possibili rinforzi ma anche su una o più cessioni eccellenti che potrebbero avvenire. La vendita di Sandro Tonali al Newcastle United nel 2023 ha mostrato chiaramente qual è la linea.

Se arrivano offerte particolarmente alte, vengono valutate e c’è la possibilità di dare l’ok anche all’addio di un titolare. Comunque, i soldi vengono poi reinvestiti nella campagna acquisti per cercare di migliorare la squadra. Ad oggi i principali indiziati per una possibile partenza sono Mike Maignan e Theo Hernandez, questo a causa del loro rispettivo contratto in scadenza a giugno 2026. Senza rinnovo, l’addio diventerebbe probabile. Ovviamente, attenzione pure alle eventuali proposte che potrebbero giungere per Rafael Leao.

Rafael Leao ancora al Milan nella prossima stagione?

Recentemente l’esterno offensivo portoghese ha dichiarato che il suo futuro è al Milan, scacciando quindi tutti i rumors emersi recentemente. Chiaramente, le sue parole possono non bastare a metterlo del tutto al riparo da un eventuale trasferimento. Sappiamo bene che possono subentrare dinamiche in grado di sconvolgere le intenzioni iniziali.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato a calciomercato.it della situazione di Leao: “Ci sono diversi club che lo corteggiano. Se ne arrivasse uno con i 175 milioni della clausola se lo porterebbe via. La questione andrà riaffrontata in estate, ma lui non dice bugie. Dice la verità: la sua testa è al Milan, vuole restare. Siamo però in un calcio fluido in cui le cose possono cambiare da un momento all’altro. Lo abbiamo visto con Tonali. Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, verrebbe considerata. Con 100 milioni è giusto rifletterci. Oggi Rafa ha in testa il Milan, però non scordiamo che c’è il PSG che deve sostituire Mbappé. Vedremo se i francesi offriranno una cifra che i il club rossonero riterrà irrinunciabile, non siamo ancora a questo punto“.

L’ex talento di Sporting e Lille ha dichiarato convintamente di immaginarsi ancora a Milano nella prossima stagione, non era una frase di circostanza pronunciata per accontentare i tifosi. Al tempo stesso, sappiamo che ci si può sempre aspettare di tutto in una sessione di calciomercato. Molto dipenderà anche dal rendimento che il portoghese avrà nei prossimi mesi.