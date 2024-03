“Bene, ma non benissimo”: fischi a San Siro, ma Leao spazza via le paure

San Siro come il Bernabeu: arrivano i fischi per il Milan, ma ci pensa Rafa Leao a riportare il sereno. Ecco cosa è successo ieri contro lo Slavia Praga

Errori individuali, disattenzioni e gioco assente. Un Milan come quello ammirato contro lo Slavia Praga non può piacere davvero a nessuno. Nemmeno a Stefano Pioli, che si tiene stretto il risultato e il doppio vantaggio per il ritorno e poco altro.

“Bene, ma non benissimo”, ha ammesso ieri sera in conferenza stampa il tecnico di Parma, che è consapevole del fatto che una squadra così difficilmente può sperare di alzare al cielo il trofeo finale. Dalle parti di Casa Milan ci credono, ma bisognerà cambiare passo.

La nota positiva è data dalla situazione infortunati (anche ieri nessuno è entrato in infermeria). Pioli, inoltre, può contare sulla vena realizzativa dei suoi attaccanti, Olivier Giroud e Christian Pulisic hanno lasciato il segno, ma anche Ruben Loftus-Cheek e Tiijani Reijnders hanno risposto presente.

La palma del migliore, però, verosimilmente va a Rafa Leao. Il portoghese con una giocata da vero campione, con cui ha saltato mezza squadra dello Slavia Praga, permettendo al compagno americano di segnare da zero metri, ha di fatto spazzato via la paura che aleggiava su San Siro. Il colpo di genio dell’ex Lille ha permesso al Milan di poter volare a Praga con un doppio vantaggio.

Leao riporta la calma a San Siro

L’assist magico di Leao, che ha illuminato il Meazza, è stato importante soprattutto per un altro aspetto: Stefano Pioli e i suoi uomini hanno rischiato una contestazione davvero seria al fischio finale, per la prestazione incolore fornita.

Qualche fischio, d’altronde, si è sentito, dopo il gol del 2 a 3 dei cechi. San Siro si aspettava una reazione più convincente, che non è mai arrivata se non con Leao: in questo arco di tempo però i mugugni non sono mancati. Prima qualche fischio isolato, poi si è alzata l’intensità quando lo Slavia Praga ha tenuto il possesso palla, con maggiore insistenza, di fronte ad un Milan che sembrava inerte e incapace di reagire.

Rafa Leao ha così permesso al Milan e al suo mister di vivere una settimana più tranquilla. Pioli e i suoi uomini, però, dovranno far tesoro di quanto successo ieri per far sì che non si ripeta più. Vedere un Milan così distratto e senza un’idea di gioco chiara fa davvero male.