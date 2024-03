Ci prova la Juventus: il Milan rischia la beffa

Il Milan ha scelto il difensore per la prossima stagione: è sfida a due con la Juventus, cosa può accadere

Un terzo posto da difendere, una seconda posizione a cui dare l’assalto ed un futuro tutto da scrivere. Magari con Pioli in panchina a sentire le parole di Zlatan Ibrahimovic, a Gedda per il Gran Premio di Formula 1 che si correrà in Arabia Saudita domani.

La società è contenta del tecnico, deve proseguire su questa strada e quindi, dando per buone le parole del dirigente rossonero con massimi poteri, si proseguirà la prossima stagione con l’allenatore parmigiano.

Ciò che sembra certo sono i rinforzi su cui il Milan dovrà lavorare per mettere a disposizione di Stefano Pioli una formazione all’altezza con le velleità e gli obiettivi dirigenziali che sono la lotta per il titolo. L’Inter sembra al momento decisamente avanti per quanto riguarda la rosa e ci sarà da lavorare per portare a Milanello i giusti rinforzi.

Se il campionato finirà solo a fine maggio, la lista di Furlani e Moncada è già bella piena per quanto riguarda gli innesti che dovranno arrivare a Milanello, mirati per soli puntelli senza rivoluzioni come accaduto la scorsa estate.

Milan, tutto su Kelly: si prende a zero

Tra questi c’è sicuramente la difesa, un reparto che ha patito i troppi infortuni e qualche passaggio a vuoto dei principali protagonisti in stagione. Nelle ultime settimane Kjaer e Gabbia – tornato a gennaio dal Villarreal – hanno giocato da titolari pressocché sempre, nell’attesa dei recuperi di Tomori, Thiaw e Kalulu che sono tornati abili ed arruolabili per il finale di stagione.

E così, per la difesa, sono diversi i nomi nel mirino. Uno di questi è Lloyd Kelly, giovane centrale inglese in forza al Bournemouth. Il 25enne in questa stagione ha raccolto 1.013′ totali in 14 presenze, che diventano 16 comprese le coppe nazionali per un totale di 1.103′.

Un difensore forte fisicamente e di piede mancino, che all’occorrenza può agire pure da terzino sinistro, con la duttilità dote sempre molto apprezzata dalle parti di Milanello. I rossoneri, però, dovranno muoversi in fretta se vorranno mettere a disposizione di Pioli il giovane Kelly.

Stando a quanto affermano i media spagnoli, infatti, si potrebbe presto verificare un derby di mercato tutto interno in Serie A con la Juventus. Del difensore, infatti, ingolosisce non poco la scadenza del suo contratto, giugno 2024. Ciò significa che può essere acquistato a parametro zero.