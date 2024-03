Loftus-Cheek come Boban, il dato sull’inglese è superlativo

Ruben Loftus-Cheek ha raggiunto Zvonimir Boban in una importante statistica. L’inglese si sta confermando sempre più importante per questo Milan.

Non il Milan che i tifosi volevano vedere quello sceso in campo a San Siro contro lo Slavia Praga, nella gara d’andata dell’ottavo di Europa League. Il Diavolo ha sì vinto, ma non senza fatica e non senza mostrare ancora dei difetti notevoli sul piano del gioco. 4-2 il risultato finale tra le due formazioni, e bisogna considerare che le due reti degli avversari sono arrivate in situazione di 11 contro 10.

Per alcuni tratti della gara, infatti, è sembrato che il Milan non fosse in superiorità numerica. È stato evidente che serve qualcosa in più alla squadra di Stefano Pioli se desidera davvero andare fino in fondo alla competizione. Ci sono state comunque delle note liete nella serata oltre alla vittoria e al vantaggio di due gol che il Milan si porta per il ritorno in Repubblica Ceca. Una di queste porta sicuramente il nome di Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista inglese che continua ad essere decisivo per la squadra rossonera.

Altra gara, altro gol per l’ex Chelsea, che sta dimostrando sempre di più quanto può essere fondamentale per il Milan negli inserimenti e dunque nella capacità di spaccare le difese avversarie. Con la rete messa a segno contro lo Slavia Praga ha raggiunto un dato notevole.

Solo Boban prima di Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek si sta dimostrando decisivo nel cammino del Milan in Europa League. Sin qui, contro Rennes e Slavia Praga, è stato in grado di segnare 3 reti. Praticamente un gol a partita. È un centrocampista goleador l’inglese, grazie anche a questa nuova veste che ha saputo ritagliargli Stefano Pioli in campo.

Ebbene, prima dell’ex Chelsea, soltanto un altro centrocampista era riuscito a fare lo stesso in maglia rossonera. Si tratta di Zvonimir Boban. Come infatti riporta OptaPaolo, esperto in statistiche sul calcio, “prima di Ruben Loftus-Cheek, l’ultimo centrocampista che aveva segnato tre gol nelle prime tre presenze con il Milan tra Europa League e Coppa UEFA era stato Zvonimir Boban, nel 1995”.

Un dato certamente superlativo per Ruben Loftus-Cheek, e che lo eregge al livello d’importanza che ha avuto una leggenda come Boban al Milan. L’inglese è uno degli acquisti più azzeccati del gran mercato estivo rossonero, ma va considerato, come accennato, essenziale il ruolo che Pioli gli ha disegnato addosso. Al Chelsea, Loftus giocava in una posizione più arretrata e non aveva mai segnato così tanti gol in carriera contando anche quelli realizzati in Serie A.