Milan, ci siamo quasi per la seconda squadra: scelto l’allenatore dell’Under 23

Il Milan è pronto a dare vita alla sua seconda squadra, l’Under 23 che potrà permettere una migliore crescita dei giovani rossoneri. Già scelto l’allenatore.

Il Milan è in procinto di evoluzioni importanti. Non soltanto lo stadio, su cui si sta lavorando fortemente e concretamente con la pista San Donato più viva che mai. Gerry Cardinale e la sua equipe sono all’opera per mettere in piedi l’Under 23, la fatidica seconda squadra che in Italia già vantano la Juventus e l’Atalanta. Avere a disposizione una seconda formazione dei migliori talenti del vivaio rappresenta un modo assolutamente positivo per permettere una crescita più veloce e competitiva ai giovani rossoneri.

Quest’anno, a causa degli infortuni, abbiamo visto diversi talenti della Primavera dilettarsi in Prima Squadra, e ci si è presto accorti che il Milan vanta tra le sue fila dei giovani pronti per qualcosa in più rispetto ad un Under 19. Ecco che la creazione della seconda squadra è ormai diventato un obiettivo primario per il club rossonero, che chiaramente spera anche di aumentare più velocemente il valore tecnico di tali giocatori per portarli in Prima Squadra o magari venderli per generare plus valenze. In entrambi i casi parliamo di possibilità solo positive per il Milan.

Come raccontato nei giorni scorsi, il progetto dell’Under 23 rossonera è vivo e portato avanti con forza e convinzione. Il Milan ha già fatto richiesta, non formale, alla Lega Pro, di iscrivere la sua seconda squadra al prossimo campionato di Serie C, e in tal senso arrivano novità decisive dal giornalista Nicolò Schira.

Milan, a breve la richiesta ufficiale

La fonte suddetta riferisce che il Milan sta lavorando nel concreto per la creazione della sua Under 23. In tal senso, Schira sottolinea che a breve il club rossonero presenterà la sua richiesta ufficiale alla Lega Pro per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C, e dunque aggregarla alle altre che ne faranno parte da luglio 2024. La notizia più rilevante del giornalista fa riferimento all’allenatore che potrebbe prendere la guida dell’Under 23 rossonera. Il Milan il nome ce l’ha già.

Si tratta di Ignazio Abate, l’ex rossonero attuale tecnico della Primavera del Milan. Abate sta convincendo, riscuotendo ogni consenso in queste stagioni nell’Under 19, così tanto da essersi già meritato la promozione nell’Under 23 se il progetto dovesse andare in porto. Step by step, dunque, per Ignazio Abate. Si era ipotizzata la sua salita in prima squadra al posto di Stefano Pioli. Ma con la creazione della seconda squadra, l’ex difensore andrebbe a fare un salto più contenuto e probabilmente produttivo per la sua crescita personale.