Milan, ecco l’attaccante: “Può essere subito titolare”

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni cruciali sul mercato in attacco del Milan. Non ha dubbi su chi potrà essere il profilo titolare della formazione rossonera.

Le ricerche al nuovo centravanti in casa Milan sono iniziate da mesi. La cosa certa è che il club rossonero farà un notevole investimento in estate per procurarsi un attaccante giovane, di talento, e che possa prendere il posto di Olivier Giroud per centralità e importanza nell’undici titolare. Sì, al Milan serve proprio questo, una punta pronta ad affrontare subito sfide ostiche e capace di giocare ai più alti livelli.

Dunque, affidabilità, gol e chiaramente un curriculum più giovane rispetto a quello di Giroud, che ormai diretto verso i 38 anni non è neanche sicuro di restare al Milan anche la prossima stagione. Il bomber francese ha forse terminato il suo fantastico ciclo in rossonero, consapevole che a partire dal prossimo campionato non potrà più essere il titolare indiscusso dello scacchiere milanista. A prescindere da chi siederà in panchina!

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, come detto, hanno già iniziato le loro ricerche, stilando una lista dei profili favoriti e chiaramente funzionali al progetto del Milan. Nelle ultime settimane si parla essenzialmente di Joshua Zirkzee, Benjamin Sesko e Jonathan David, tutti profili giovani e dall’alto valore del cartellino. La qualità a questi non manca, manca però la piazza di lusso in cui mettere in mostra tutto il loro potenziale.

Ma non soltanto i tre profili sopracitati. Per il mercato in attacco del Milan sta resistendo un nome in particolare.

Milan, l’attaccante dalla Germania

Non si raffredda del tutto il nome di Serhou Guirassy per il Milan. L’attaccante guineano dello Stoccarda è stato soprattutto seguito dai rossoneri a gennaio, salvo poi il club decidere di non fare alcun investimento e puntando su Luka Jovic. Ma per l’estate, Guirassy resta un profilo assolutamente interessante. Non soltanto per la miriade di gol segnati in stagione in Bundesliga, ma anche per il costo contenuto del suo cartellino. È infatti ancora valida la clausola rescissoria da 20 milioni di euro che fa molta gola ai club interessati.

Il Milan non lo perde d’occhio, e secondo Edoardo Grassi, giornalista di Sportmediaset, sarebbe proprio il guineano il profilo perfetto per il futuro dei rossoneri. Ai microfoni di Tv Play, si è così espresso Grassi: “Certo che potrebbe essere titolare nel Milan. Ha 27 anni ed è molto sveglio, maturo a tutti gli effetti. Giroud è arrivato in una fase più che matura della carriera. Si potrebbero dunque alternare. Guirassy è pronto subito. Se si va su questo giocatore è un investimento per il presente”.