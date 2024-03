Milan, il colpo non è ancora sfumato: sorpasso sul Bayern

Il Milan potrebbe tentare nuovamente l’approccio per questo vecchio obiettivo, che sembrava ormai molto vicino alla big di Germania.

Difficile ad oggi pensare ai colpi di mercato del Milan per il prossimo futuro. Ovvero gli acquisti che la squadra di Stefano Pioli vorrà e dovrà effettuare per migliorare la rosa ed aumentare la competitività, sia con il discorso Scudetto sia nelle competizioni europee.

L’estate non è lontanissima ma c’è ancora tanto da dire nella stagione attualmente in corso, visto che il Milan è in corsa per diversi obiettivi e deve ancora decidere il futuro della propria panchina. Dopo di che si penserà intensamente ai rinforzi di mercato ed ai calciatori dell’attuale rosa da cedere ai migliori offerenti.

In attesa di tutto ciò resta ovvia la priorità estiva del Milan: ovvero reperire un centravanti importante, che rappresenti il presente ed il futuro per il club rossonero in fatto di gol, giocate decisive e qualità offensiva. Molti i nomi ed i profili seguiti dal club, anche se nelle ultime ore starebbe tornando di moda un indiziato, già sondato nel recente passato.

Il Milan torna sul centravanti della Bundesliga

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo Fichajes.net, il Milan non sarebbe affatto uscito dalla corsa a Serhou Guirassy, il centravanti franco-guineano che nei mesi scorsi è stato fortemente accostato al club rossonero. Una delle rivelazioni della stagione sportiva in corso, visto che con la maglia dello Stoccarda ha segnato gol a valanga, soprattutto nel girone d’andata.

20 reti in 18 partite di Bundesliga, un senso del gol spiccato ed un’esplosione forse un po’ tardiva (ha già 27 anni) e l’interesse delle maggiori big europee. Guirassy può diventare un crack di mercato nell’estate prossima, dopo che già per gennaio scorso si erano sparse tante voci su un presunto trasferimento altro a metà stagione.

Il Milan sarebbe tornato in piena corsa per questo classe ’96, che diventa a questo punto una delle alternative concrete per l’attacco, assieme ai sempre nominati Zirkzee, Sesko e David. Meno giovane ma più forte sotto porta, il calciatore dello Stoccarda accetterebbe di buon grado l’opportunità di giocare in Serie A. Serviranno 17,5 milioni di euro, la cifra della sua clausola rescissoria, per assicurarsi le sue prestazioni.

Su Guirassy si era fatto forte il pressing del Bayern Monaco, che fino a qualche settimana fa appariva in pole assoluta per ingaggiarlo con il nuovo anno. Voci che però sembrano essersi affievolite; un bene per il Milan che può tentare il sorpasso sulla rivale europea.