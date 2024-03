Milan, il ranking UEFA sorride: scavalcati i rivali

La vittoria di ieri contro lo Slavia Praga aiuta il Milan a prendere posizioni anche nel ranking UEFA, con i rossoneri in miglioramento.

Non sarà la Champions League, che per prestigio e per ricavi resta sicuramente una competizione inarrivabile. Ma il Milan deve sfruttare l’Europa League e questo nuovo cammino dopo l’eliminazione ai gironi della prima coppa per ottenere nuovi traguardi, dentro e fuori dal campo.

Oltre a puntare alla finale di Dublino, il Milan può utilizzare questa seconda competizione UEFA per migliorare il proprio ranking nella classifica per club in base ai coefficienti. Una lista che cambia settimana dopo settimana, in base ai risultati nelle coppe europee delle squadre in gioco.

Infatti dal ranking 2023-2024 per club si stabiliranno le fasce dei sorteggi per le tre coppe europee, dunque l’obiettivo è migliorarlo il più possibile per non restare indietro al momento delle urne.

La vittoria di ieri nell’andata degli ottavi contro lo Slavia Praga fa fare un buon balzo al Milan: la squadra di Stefano Pioli raggiunge la top 30 dei club per il ranking UEFA attuale (precisamente al 29° posto) con 56.000 punti. Scavalcati i rivali della Lazio, che riscendono al 32° posto dopo l’eliminazione dalla Champions subita ad opera del Bayern Monaco martedì sera. Restano ancora lontane le altre italiane: Atalanta al 21° e Juventus al 17° distano tanti punti.

Lo status del ranking UEFA per nazioni

Se il Milan sorride, può esultare il calcio italiano in generale. Che ha perso come detto una concorrente in Europa, ovvero la Lazio. Ma resta saldo al primo posto nel ranking UEFA per nazioni e leghe calcistiche. Una classifica molto importante, poiché le prime due nazioni al termine della stagione otterranno un posto extra per la Champions League 2024-2025.

L’Italia, prima con 16.571 punti, ha allungato sugli inseguitori della Germania che si attestano secondi a 15.500. Nonostante la vittoria del Bayern sulla Lazio c’è dunque un passo in avanti dei club nostrani verso la conquista di questa speciale graduatoria per nazioni.

Per stabilire classifica e punteggi, la UEFA assegna 2 punti in caso di singola vittoria, 1 in caso di pareggio e passaggio del turno dagli ottavi in poi. I successi in settimana di Milan, Roma e Fiorentina più il pareggio dell’Atalanta hanno dato una spinta in più al calcio italiano per attestarsi al primo posto.