Milan, scelto Gyokeres per l’attacco: ma c’è una concorrente temibile

Il Milan vuole Gyokeres per l’attacco: la stella svedese è il nuovo obiettivo dei rossoneri. C’è da battere la concorrenza di una rivale di Premier

Il Milan, in vista della prossima stagione, è a caccia di un bomber. Il tutto a prescindere dal futuro di Olivier Giroud che potrebbe decidere di lasciare anche la formazione rossonera in estate. Ma anche se dovesse decidere di restare a Milanello, a settembre saranno 38 gli anni che compirà.

Età che impone di fatto la ricerca di una valida alternativa sul mercato, considerato come andrà gestito con grande attenzione e parsimonia. La lista di Furlani e Moncada è davvero molto lunga ed anche Zlatan Ibrahimovic avrà l’ultima parola sul da farsi.

Se Zirkzee è il preferito perché consce ormai benissimo la Serie A per essere esploso con la maglia del Bologna, sta scalando posizioni anche un altro centravanti. Si tratta di Simon Gyokeres, centravanti svedese dello Sporting Lisbona, ieri subentrato ad inizio ripresa nella gara di Europa League giocata dai bianconeri contro l’Atalanta.

L’attaccante sta trascinando i lusitan verso la conquista del titolo grazie alle sue prestazioni ed ai suoi gol. Sono 32 in 35 presenze tra campionato e coppe – sia europee che nazionali – con 11 assist a completare un bottino davvero spaventoso.

Gyokeres, la scelta sul futuro: tifosi spiazzati

Una media gol davvero spaventosa per il bomber svedese ma di origini ungheresi che ha attirato l’attenzione di diversi club in Europa. Non solo il Milan pronto a fiondarsi su di lui, ma anche il Napoli che nella prossima sessione estiva di mercato dovrà cercare un sostituto del partente Osimhen.

Se i partenopei sono una concorrenza temibile in Italia, lo è ancora di più l’Arsenal in Premier League, a caccia di un centravanti in vista della prossima stagione visto come il solo Gabriel Jesus non basti.

I Gunners, però, hanno frenato al cospetto della volontà del centravanti 25enne. Come riportano i media inglesi, infatti, Gyokeres avrebbe mostrato una netta preferenza per il Milan. Con ogni probabilità avrà anche influito la presenza in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, pronto a convincere il connazionale a vestire il rossonero.

Paragonato ad Haaland – sebbene sia più grande di età del norvegese – lo Sporting in estate ha sborsato 20 milioni per portarlo a Lisbona. Un investimento che già sta ripagando i suoi frutti non solo in termini di reti. Gyokeres, infatti, vale già il doppio della valutazione. Ecco perché per i rossoneri non sarà facile portarlo a Milano.