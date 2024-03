Milan, un veterano per il centrocampo: sfida all’Atletico Madrid

Secondo fonti spagnole, anche il Milan è in corsa per il centrocampista in scadenza di contratto. Ma deve fare i conti con l’Atletico Madrid. I dettagli.

Il Milan andrà certamente a rinforzare il suo centrocampo in estate, per in primis tappare il buco lasciato da Rade Krunic. A gennaio, il bosniaco ha fatto di tutto per trasferirsi al Fenerbahce, in Turchia, e il club rossonero non ha potuto far altro che accontentarlo ricevendo in cambio una modestissima somma di denaro. Si pensava che Krunic venisse sostituito già nel mercato invernale, ma così non è stato, con il Milan che ha scelto di puntare sui giocatori già in rosa per continuare la stagione.

D’altronde, il parco centrocampisti rossonero è molto numeroso e completo al momento, soprattutto dopo il ritorno dall’infortunio di Ismael Bennacer. Ma in vista dell’estate, sono pronosticati dei cambiamenti. Cessioni? Forse Tommaso Pobega resta un profilo papabile ad una partenza, ma non c’è alcuna certezza. Il Milan sembra comunque proiettato a munirsi di un nuovo centrocampista. Un regista, un profilo box to box? Questo è tutto da comprendere. Intanto sono iniziati i primi sondaggi di Furlani e Moncada.

Non è nemmeno chiaro se il Milan voglia puntare ad un profilo maturo e pronto o ad un giovane di belle speranze. Ma le ultime che filtrano dalla Spagna danno delle indicazioni importanti.

Milan, dalla Spagna il nuovo centrocampista

Secondo quanto riporta elnacional.cat, il Milan è tra i club più interessati a Guido Rodriguez. Di chi stiamo parlando? Di un punto fermo del Real Betis di Manuel Pellegrini. Centrocampista argentino classe 1994, Rodriguez rappresenta un profilo di ottima esperienza e affidabilità. Il valore del suo cartellino è simile ai 25 milioni di euro, ma il suo contratto in scadenza nel prossimo giugno gli permetterà di trasferirsi a parametro zero. E la sua scelta il giocatore l’ha già fatta secondo la fonte. Nessun rinnovo, e partenza!

Come accennato, il Milan è solo uno dei club interessati a Guido Rodriguez, dato che secondo El Nacional è tenuto d’occhio anche da altre big europee come Arsenal, Juventus, Lione, Napoli e Aston Villa. Ma il club più vicino a lui attualmente è l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Le origini argentine dell’allenatore e del giocatore sarebbero decisive nella scelta, con Simeone che lo avrebbe già convinto a sposare la causa dei colchoneros.

Questo fa pensare che ci sia già un pre-accordo tra le parti, ma non sono esclusi colpi di scena in vista dell’estate.