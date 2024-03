Niente Milan: va alla Juventus a parametro zero

Il giocatore, da tempo nel mirino del Milan, potrebbe firmare per la Juventus: è suo il nome in cima alla lista della spesa per bianconeri

Guardare ai possibili colpi a parametro zero è un dovere anche per il Milan. In estate, d’altronde, non mancheranno le opportunità per rendere la rosa maggiormente competitiva.

Non è certo un segreto che uno dei profili più osservati da Geoffrey Moncada è quello di Lloyd Kelly. Il difensore mancino, che vedrà scadere il proprio accordo con il Bournemouth il prossimo 30 giugno, appare un vero e proprio affare, avendo maturato un’importante esperienza in Premier League, nonostante la giovane età.

Kelly è un jolly mancino, che può disimpegnarsi sia come terzino che come centrale. Anche per questa duttilità, Moncada avrebbe voluto portarlo a Milano già a gennaio. Ma i rossoneri di Inghilterra hanno alzato il muro, ritenendo il giocatore troppo importante per raggiungere i propri obiettivi. Il Bournemouth ha così, di fatto, preferito perdere a zero il difensore. Appare complicato, se non addirittura impossibile, un rinnovo di Kelly, che in estate farà inevitabilmente il salto in una big. TuttoSport riferisce che il nome dell’inglese sarebbe in cima alla lista della spesa di Giuntoli, pronto a portarlo in Italia a costo zero alla Juventus.

Il Milan, dunque, deve fare i conti con l’importante concorrenza dei bianconeri, ma il rischio che alla fine Kelly rimanga in Inghilterra è concreto. Tra le squadre interessati ci sono big come Arsenal e Liverpool, ma a muovere passi concreti per il difensore è stato soprattutto il Tottenham. Le prossime settimane ci diranno quale sarà il futuro di Kelly.

Milan, ecco il nuovo centrale

A prescindere dal giocatore inglese, il Milan un nuovo centrale di difesa dovrebbe prenderlo. La crescita di Matteo Gabbia non può bastare e l’addio sempre più probabile di Simon Kjaer spinge il Diavolo a guardare al mercato.

Vanno comunque monitorate le situazioni legate a Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori, con il Diavolo che potrebbe prendere in considerazione una loro cessione in caso di offerta importante. I soldi così potrebbero essere reinvestiti per un nuovo difensore, magari quel Buongiorno, che il Milan ha provato concretamente ad acquistare dal Torino lo scorso gennaio.