Sgarbo clamoroso al Milan: Camarda all’Inter

Il giocatore sarebbe finito nel mirino dell’Inter pronta a metterlo sotto contratto. Il Milan così rischia l’ennesima beffa: il punto della situazione

L’Inter è pronta a mettere le mani sull’attaccante, che oggi sta giocando con la maglia rossonera. Beppe Marotta sarebbe intenzionato a tesserare il calciato, beffando per l’ennesima volta il Milan.

A riportare dell’interesse dei nerazzurri nei confronti di Francesco Camarda è il Corriere dello Sport di oggi, che aggiunge come oltre all’Inter siano in corsa così anche Tottenham, Manchester City e Arsenal.

Il desiderio del Milan, come ampiamente scritto, è quello di riuscire a blindare l’attaccante giovanissimo con un contratto triennale, il primo della sua carriera. Il giorno cerchiato in rosso è chiaramente quello del 10 marzo, quando il ragazzo compirà 16 anni e potrà finalmente mettere nero su bianco.

Il Diavolo è intenzionato a fare il possibile per salvaguardare un prodotto delle giovanili su cui sono puntati gli occhi del mondo del calcio ormai da anni. Camarda è predestinato e lo testimoniano i tantissimi gol messi a segno fin da quando era bambino. Il centravanti è inoltre diventato il calciatore più giovane della storia ad esordisce in Serie A.

Gli sforzi per blindare Camarda da parte del Milan saranno dunque massimi, ma non si può avere la certezza assoluta della firma, nonostante il giocatore abbia dimostrato di avere un forte attaccamento alla maglia. Vederlo in Curva Sud, in occasione di una partita dei rossoneri, non è certo da tutti. Immagini queste che ogni di noi ha impresse nella mente. E’ ovvio che sul piatto di Camarda ci siano diverse offerta, anche del Borussia Dortmund, ma alla fine toccherà proprio all’ormai sedicenne decidere il proprio futuro.

Non è la prima volta

Vedere Francesco Camarda con la maglia di un’altra squadra sarebbe un colpo al cuore per i tifosi del Milan, che ormai si sono affezionati al loro campioncino.

Sarebbe, chiaramente, ancora più doloroso un passaggio ai cugini dell’Inter. I nerazzurri, d’altronde, non sarebbero nuovo a beffe del genere: Beppe Marotta, sempre molto attento ai colpi a zero, ha praticamente chiuso per Taremi, che lo scorso anno è stato ad un passo dal Diavolo. Proprio l’estate scorsa era toccato a Thuram, che sembrava poter vestire in rossonero, prima di legarsi all’Inter grazie ad un blitz del suo AD.