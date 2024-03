Sky – Milan-Empoli, Pioli cambia: la probabile formazione

Da Sky Sport ci arrivano indicazioni decisive dopo la vittoria in Europa League contro lo Slavia Praga. Insoddisfazione nonostante il successo a Milanello.

Milan altalenante, ancora. La squadra di Stefano Pioli è reduce dalla vittoria contro lo Slavia in campo europeo. Una gara d’andata che nonostante il successo ha lasciato tanta amarezza. I motivi sono noti: il Diavolo ha sofferto enormemente contro i cechi, nonostante la superiorità numerica, nonostante si avesse di fronte una formazione di basso livello rispetto agli standard europei.

4-2 il risultato finale a San Siro giovedì sera, ma come informa il giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, non c’è piena felicità tra i giocatori e l’allenatore. La prestazione contro lo Slavia è stata di scarso livello, e ne sono tutti consapevoli. Se si vorrà andare in fondo a tale competizione, non ci si potrà di certo concedere un atteggiamento così sottotono e un ritmo in campo così basso.

Stefano Pioli lo ha ammesso a fine gara che si aspettava qualcosa in più dai suoi ragazzi. Nonostante il margine di vantaggio dei due gol, il Milan è atteso da una gara complicata al ritorno in Repubblica Ceca. Prima, però, ci sarà l’Empoli in campionato, e sempre secondo Sky Sport, l’allenatore rossonero è pronto a delle modifiche sostanziali.

Milan, turn over contro l’Empoli?

Peppe Di Stefano, intervenuto davanti ai cancelli di Milanello, ha ribadito i concetti sopra espressi, facendo delle sottolineature importanti. “Troppa sofferenza ieri sera. Il Milan ha avuto rimpianti e distrazioni difensive, nonostante un buon approccio nel primo tempo ma non basta, e alla fine della partita non c’era ieri un ambiente di totale felicità. Stefano Pioli era arrabbiato perchè pretendeva qualcosa di più dai suoi giocatori”.

Un racconto che rispecchia certamente la realtà. Lo abbiamo sentito anche nelle parole di Christian Pulisic nel post-partita di Sky. Sì la vittoria, ma c’è stata delusione per la prestazione non all’altezza. La squadra dovrà preparare adesso in pochi giorni la gara casalinga contro l’Empoli e Pioli è pronto a diversi cambi anche per far rifiatare alcuni giocatori. Ricordiamo che due cambi saranno obbligati date le squalifiche di Rafael Leao e Alessandro Florenzi.

Secondo Peppe Di Stefano “il portoghese sarà sostituito da Okafor o Chukwueze: se giocasse il nigeriano, Pulisic andrebbe a sinistra. Qualche dubbio ancora c’è. In attacco ballottaggio tra Jovic e Giroud, a centrocampo torna Bennacer con uno tra Adli e Reijnders, mentre in difesa ci saranno Tomori o Thiaw al posto di Kjaer”. Dunque, dovremmo vedere un Milan molto diverso in campionato dopo la gara di Europa League. La cosa più importante sarà ritrovare brillantezza e lucidità nel gioco, e dunque approcciare con la giusta mentalità.

Probabile formazione Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw (Tomori), Gabbia, Theo Hernandez; Adli (Reijnders), Bennacer Musah; Chukwueze, Jovic (Giroud), Okafor (Pulisic).