Cardinale non vola in Arabia: saltano i contatti con PIF?

Gerry Cardinale non sarà in Arabia Saudita come precedentemente affermato, per il GP di Gedda e anche per eventuali incontri commerciali.

Negli ultimi giorni si è cominciato a parlare con una certa sicurezza di una missione Milan in Arabia Saudita per questo weekend. Ovvero l’intenzione dello stato maggiore rossonero di interloquire con alcuni imprenditori mediorientali per il futuro del club.

Il pretesto sarebbe il Gran Premio di Formula 1 che si corre oggi in Arabia Saudita, precisamente sul circuito di Gedda. Non a caso Zlatan Ibrahimovic, che ha una certa passione per le auto sportive e le corse, è già volato nel paese asiatico e ha assistito alle qualifiche per la gara automobilistica di questi giorni.

I media hanno parlato anche della sicura presenza in Arabia di Gerry Cardinale. Il patron del Milan sarebbe dovuto volare a Gedda sia per assistere alla gara di F1, sia per intrecciare rapporti d’affari con alcuni fondi locali, interessati evidentemente ad entrare nel business calcistico italiano.

Cardinale, dialoghi rinviati con i fondi arabi

Il motivo del viaggio di Cardinale in Arabia Saudita sarebbe dunque dovuto essere la ripresa diretta di contatti con alcuni fondi di investimento mediorientali. Una chance per allargare sia il bacino di utenza, sia per reperire soci e affiliati nella gestione del Milan e del brand rossonero.

Però, come riportato stamane dal Corriere della Sera, Cardinale ha deciso di non volare a Gedda e dintorni. Il tycoon è rimasto negli Stati Uniti e non seguirà il fidato Ibrahimovic nella trasferta saudita. Non chiari i motivi della scelta, ma evidentemente per il patron milanista non è ancora maturo il tempo dei colloqui e degli incontri con gli interlocutori asiatici.

Saltano per ora eventuali contatti con il fondo PIF, ovvero la società ad hoc sovrana dell’Arabia Saudita, che è già entrata nel calcio europeo acquisendo le quote di maggioranza del Newcastle. Ma non è l’unico contatto che Cardinale potrebbe avere in quelle zone, visto che si parla anche di altri fondi interessati al progetto Milan.

Tutto è ancora in divenire, ma chissà se Ibrahimovic in questi giorni farà da tramite per i colloqui tra RedBird ed i fondi sovrani. Intanto a Gedda ritroverà Paolo Maldini, il grande epurato dal progetto Milan di Cardinale, anche lui presente in loco per assistere al Gran Premio.