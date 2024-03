Dalla Champions League al Milan: colpo internazionale per il centrocampo

Un altro profilo seguito dal Milan e che potrebbe risolvere tanti problemi per il centrocampo del futuro. I rossoneri ci proveranno.

Non sarà magari una priorità assoluta, come quella per l’attaccante, ma il Milan sta seriamente pensando di intervenire anche a centrocampo in vista della prossima stagione. Il reparto mediano è al momento ricco di risorse, ma manca ancora qualcosa per considerarsi completo.

Non tutti i mediani attualmente in rosa stanno impressionando positivamente. Pobega è ai box per infortunio, Bennacer non ha ancora fatto il salto di qualità e ha anche diverse proposte dall’estero. Musah fa fatica a dare continuità alle proprie prestazioni. L’impressione è che al Milan, a prescindere da chi sarà il futuro tecnico, serva un aiuto dal mercato.

Possibile che si cerchi un innesto che possa dare geometrie ed equilibri al Milan, che tra l’altro ha troppo spesso subito gol e ripartenze anche per la mancanza di un filtro vero e proprio tra difesa e centrocampo. Un mediano vecchio stile che sappia però anche impostare e dare del tu al pallone.

Il Milan tenta il mediano spagnolo: spunta la clausola

Proprio in tal senso, il Milan sta tenendo d’occhio un centrocampista che si è fatto ben apprezzare anche in Champions League negli ultimi mesi. Un calciatore completo e ordinato in forza alla Real Sociedad, che sta già facendo parlare di sé in chiave mercato internazionale.

Parliamo di Martín Zubimendi, metronomo di origine basca classe ’99. Un calciatore che ha dimostrato di aver acquisito esperienza e maturità da vendere. Nato e cresciuto calcisticamente alla Real, questo centrocampista farebbe molto comodo al Milan proprio come mediano di qualità da piazzare davanti alla difesa.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, oltre al Milan c’è anche la Juventus sulle tracce di Zubimendi, visto che i bianconeri hanno osservato da vicino i talenti della Real Sociedad e si stanno interessando pure alla mezzala offensiva Mikel Merino, quest’ultimo in gol contro il PSG martedì scorso.

Zubimendi ha una clausola rescissoria da ben 60 milioni di euro. Difficile che il Milan possa investire tutto quel denaro per il calciatore basco, ma sicuramente farà un tentativo per sbloccare la situazione e provare a portare in Serie A questo forte mediano, il quale rientrerebbe pienamente (per età e qualità) nel progetto delineato da RedBird. Ovvio che il Milan prima di fare un investimento forte per Zubimendi dovrà fare cassa, magari ascoltando le proposte in arrivo per i vari Bennacer e Musah o giocatori in uscita da altri reparti.