“Il Milan ha superato l’Inter”: annuncio di mercato dalla Spagna

In Spagna danno il club rossonero in vantaggio sui cugini nerazzurri nella corsa a un difensore che ha già militato in Serie A.

Molto probabilmente Simon Kjaer lascerà il Milan a fine stagione, ha un contratto in scadenza e il rinnovo non dovrebbe avvenire. La sua partenza potrebbe non essere l’unica in difesa, molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per i suoi attuali compagni di reparto.

Oltre alle eventuali proposte per chi oggi fa parte del pacchetto difensivo rossonero, da capire anche se Jan-Carlo Simic della Primavera sarà definitivamente nel gruppo o se magari verrà fatta una scelta diversa. Certamente, intanto sarà fondamentale trovare un accordo per prolungare il contratto (scadenza 2025) del difensore serbo.

Milan, ritorno di fiamma dalla Premier League

La sensazione è che un nuovo centrale arriverà a Milanello nel prossimo calciomercato estivo. Già a gennaio la dirigenza aveva lavorato su alcuni profili e non è un segreto che ci sia stato un tentativo per acquistare Alessandro Buongiorno. Il Torino non ne ha voluto sapere di vendere il suo capitano, però Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani ci hanno provato e probabilmente faranno un altro tentativo la prossima estate. Il giocatore piace tantissimo ed è ritenuto un rinforzo ideale per la retroguardia.

Se l’assalto a Buongiorno (valutato circa 35 milioni di euro) dovesse fallire, il Milan potrebbe farsi nuovamente avanti per Jakub Kiwior. Il 24enne polacco piaceva già quando militava nello Spezia, ma fu poi l’Arsenal ad assicurarselo per 25 milioni. A Londra non è un intoccabile, Mikel Arteta non si opporrebbe a una cessione. Ultimamente ha trovato spazio come terzino sinistro, vista l’assenza per infortunio di Oleksandr Zinchenko.

Si era parlato di un sondaggio del Milan già a gennaio, però i Gunners non volevano cederlo in prestito con diritto di riscatto. La dirigenza ha ancora il suo nome nella lista dei potenziali futuri rinforzi. Secondo quanto scritto in Spagna da Fichajes.net, i contatti diretti tra i club ci sono da tempo e i rossoneri rimangono dell’idea di prendere Kiwior in prestito con opzione di acquisto, mentre l’Arsenal continua a pretendere un obbligo, magari subordinato a certe condizioni. Trovando un accordo su questo punto, l’affare si potrebbe concretizzare.

La fonte spagnola titola “Il Milan supera l’Inter nella corsa a Kiwior“. Anche i nerazzurri guardando con attenzione alla situazione dell’ex Spezia, al quale non dispiacerebbe tornare in Serie A nel caso in cui si ritrovasse a dover lasciare Londra e la Premier League.